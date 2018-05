Jujuy en alerta para disminuir casos de VIH y otras tres enfermedades

San Salvador.- El Ministerio de Salud de Jujuy declaró ayer el alerta epidemiológico por la elevada incidencia y prevalencia de VIH-Sida, tuberculosis, sífilis y el alto consumo de sustancias psicoactivas, en la provincia y dispuso "encarar acciones urgentes" para mejorar la detección y el acceso a tratamientos, informó el gobierno jujeño.

"Es la primera vez que se declara el alerta epidemiológico en estas patologías en la provincia, y lo que estamos haciendo es trabajar de forma muy intensa con la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los programas nacionales", comentó a Télam la subsecretaria de Promoción y Prevención de la Salud de Jujuy, Verónica Serra.

La funcionaria aseguró que "también hay una articulación con municipios y organizaciones intermedias para mejorar las estrategias de detección y acceso a los tratamientos".

Detalló que a nivel nacional la provincia norteña "está a la cabeza" en cuanto a cantidad de casos y muertes por tuberculosis, "que tiene una incidencia de 54 casos cada 100.000 personas, lo que duplica la media del país".

En cuanto a los casos de sífilis, afirmó que "aumentaron notablemente no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica". "La gente no se cuida, no usa preservativos a pesar de que sabe que así se transmite la enfermedad", argumentó.

En relación al VIH-Sida, indicó que "se están cruzando datos con las obras sociales para hacer una base única y garantizar el acceso al tratamiento", y estimó que "probablemente Jujuy tenga la mayor cantidad de casos de VIH detectados en el noroeste del país".

"Hay que revertir estos indicadores de forma urgente, pero sabemos que el impacto en las cifras no va a ser inmediato. Estamos trabajando con el aporte de los profesionales del Ministerio en la capacitación de los equipos de salud y la apertura de nuevos centros de prevención, asesoramiento y testeo y centros de atención integral", completó.

Por su parte, Juan Carlos Márquez, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas que Viven con VIH apuntó que, de acuerdo a un registro provincial sobre casos de VIH "desde 1991 a 2017 solamente en el sistema público hubo 1.800 personas infectadas en Jujuy".

El activista destacó además: "En la actualidad no sabemos efectivamente la cantidad de personas con resultado positivo porque su diagnóstico fue realizado a través de la obra social".

En relación a la cantidad de muertes por sida, aseguró que "no se tiene una precisión, los datos que llegan siempre son muy atrasados y no muy certeros".

Por otro lado, al hacer una revisión de los datos estadísticos y epidemiológicos a nivel nacional, "la incidencia de la enfermedad se viene repitiendo en todo el país, y está afectando principalmente a los jóvenes de 20 y 30 años", afirmó.

En ese contexto indicó que "ha mejorado la calidad de los vida de los pacientes a partir del acceso a los tratamientos y retrovirales establecidos por ley nacional".

Márquez advirtió que hay factores que influyen al momento de la detección, tratamiento y seguimiento de personas con VIH y mencionó entre otros "un déficit de la capacidad de cobertura del sistema sanitario y al retraso en la entrega de los medicamentos y de preservativos, como también de la dotación de los test rápidos". "Estos faltantes lleva en muchos casos a que los pacientes tengan que abandonar el tratamiento cuando no se debe dejar de tomar nunca la medicación", subrayó.