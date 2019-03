José López volvió a involucrar a Cristina Kirchner y a De Vido en la corrupción

José López, el ex secretario de Obras Públicas, apuntó este lunes contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido como los responsables de decidir a qué empresas se les pagaba y a quién no. Y confirmó que los primeros pagos que se ordenaban eran para empresas amigas.











Así lo revelaron a Infobae fuentes judiciales, luego de que López declarara en la causa por la cartelización de la obra pública, un desprendimiento de la megacausa de los cuadernos de la corrupción , que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.