Jorge Rial: "Mi hija es mucho mejor que esta versión que están viendo"

Este miércoles, en el marco del mal momento que está atravesando por sus peleas con su hija Morena, Jorge Rial habló de todo en el ciclo que Luis Novaresio conduce por A24.



"Estoy demolido con lo que me pasa con Morena", aseguró Rial, quien remarcó que todo lo que está pasando: "es una pesadilla".









"En mi vida lo esperé. Pongo la cara detrás de todo lo que digo. Uno espera de todos lados, pero no de tu misma sangre", agregó..





"No hay manera que yo me pelee con mi hija. La voy a amar por siempre. Con mi otra hija estoy subiéndome a la lona y con Romina al lado. Si no hubiese estado así rodeado, no se cómo estaría", explicó luego.





Más tarde, aseguró que "hay un entorno difícil, se dicen cosas terribles, pero voy a pelear para recuperarla". "Trato de no hablar porque cada palabra se tergiversa y no quiero lastimarla. Me despierto y pido que esto pase rápido".





"Me da mucha vergüenza todo esto que está pasando. Mi hija es mucho mejor que esta versión que están viendo. Quiero recuperar la hija que yo amo y se lo dije", consideró Jorge.





"Daría un año de mi vida por ver a esa Morena que yo conocí", sentenció.





