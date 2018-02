Investigan un supuesto intento de secuestro al padre de Gabriela Michetti

Al conocer lo sucedido, la vicepresidenta aseguró: "Hemos pasado unos días muy difíciles. Pero en este momento tenemos la tranquilidad que nos da el saber que la policía está sobre el tema y papá está cuidado".

En una entrevista con una radio local, agregó: "Está todo en investigación. Lo único que quería era que los vecinos supieran por qué hay custodia en la casa".





Michetti, según pudo saber LA NACION, decidió hacer pública la investigación a raíz del revuelo que se había generado en la tranquila localidad por la mayor presencia policial en la casa de su padre.





"Es un pueblo tan tranquilo, tan lindo y quiero que siga siendo así", dijo a radio Laprida y cerró: "No sé por qué eligieron a mi papá. Hay una sospecha de que algunas personas son de Laprida, por eso me da la impresión de que no tiene que ver con la política, sino que eligieron a mis padres como a cualquier otro".