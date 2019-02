Intendente de Córdoba reveló los aprietes de Peña y Frigerio

El radical Ramón Mestre, actual intendente de Córdoba, confirmó que desde la Rosada y desde su propio partido lo llamaron para que se baje de la candidatura a gobernador de la provincia mediterránea.

El intendente de la capital cordobesa resistió las presiones y finalmente competirá en las internas de Cambiemos contra Mario Negri, el candidato del gobierno nacional.

"Me llamaron Rogelio Frigerio, Marcos Peña y Alfredo Cornejo. El planteo fue realizado como desde la mesa de Cambiemos nacional y sinceramente eso no es así, cada distrito tiene autonomía. Me plantearon como que votar hacía crujir al espacio político. Y eso no es así, recordemos que nuestro presidente, Mauricio Macri, llegó por primarias", indicó Mestre en declaraciones radiales.

El cordobés no tuvo empacho en señalar al ministro del Interior (Frigerio), al poderoso jefe del Gabinete de Ministros (Peña) y al gobernador mendocino (Cornejo), pese a que sus interlocutores entendieron que se trataba de charlas privadas.

"Nos han ofrecido muchas cosas, lo que queríamos y siempre lo he manifestado, fue fortalecer y defender el federalismo, el trato igualitario de los subsidios y demás", agregó Mestre, que tampoco aceptó bajar a Rodrigo de Loredo como su candidato para la Intendencia cordobesa. La eliminación de la candidatura de Laredo fue una exigencia de Peña.

Desde la Casa Rosada se mostraron sorprendidos por los dichos del cordobés "No tiene códigos", respondieron, según publicó ayer La Política Online.

Esta reconsideración del macrismo respecto de las internas y la decisión de evitar la confrontación en la mayoría de las provincias surgió luego de la aplastante derrota que sufrió el domingo en las primarias de La Pampa, el candidato macrista Carlos Javier Mac Allister, a manos del radical Daniel Kroneberger.

Ayer el exfutbolista habló y denunció un acuerdo espurio en su contra. "A mí me ganó el peronismo. Está claro que hubo un acuerdo entre los K (La Cámpora) que integra el Frente Justicialista Pampeano y los radicales. Se vio en las boletas, en cada urna, en cada escuela. Perdí porque hubo un acuerdo entre ellos", aseguró . "El Colo no puede hablar después de la paliza que se comió el domingo", dijeron en el gobierno nacional.