Insólito: un docente fue a desayunar y le cobraron $ 40 de electricidad por cargar la notebook

Aprovechó, además, la oportunidad para recargar energías para el largo día y la batería de su computadora. La sorpresa se la llevó media hora después, cuando pidió la cuenta del mate cocido y los dos bizcochos y se encontró con que también le habían cobrado la electricidad que utilizó para cargar su computadora. Sí, en vez de cobrarle $45, vio como la factura decía $85.

La sorpresa, como la indignación, lo invadió. Si bien había un cartel en el local que indicaba "Carga de celular $20", el hombre pensó que aludía a la carga de crédito y no a enchufar cualquier tipo de dispositivo. "Me sucedió este insólito caso. Me cobraron $40 por cargar la computadora. Ya hice la denuncia a Defensa del Consumidor . Es la primera vez que me pasa", resaltó.