Imputaron al senador del radicalismo Marino por denuncia de abuso sexual

Avanza en la Justicia la denuncia por abuso sexual contra el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Juan Carlos Marino. El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer tanto al legislador oficialista como a sus colaboradores, quienes habían sido acusados por la trabajadora del Congreso Claudia Guebel, la primera en develar los casos de violencia machista dentro de la dirigencia política.





Un grupo de legisladoras de la UCR emitió un comunicado ratificando su "compromiso con el desarrollo de políticas con perspectiva de género", además de la "capacitación en todos los estamentos del Estado para abordar esta problemática", aunque no hicieron mención al caso judicializado al interior del partido.





A través de un dictamen, Delgado imputó a Marino, al su colaborador Pedro Fiorda y a Juan Carlos Amarilla, este último señalado como empleado parlamentario. Además, pidió la citación a testigos claves en la causa y reclamó al senador que aporte su celular para analizar mensajes y llamados en función de que la denuncia refiere a mensajes que habría recibido la denunciante con insinuaciones sexuales.





En el marco de la ola de denuncias que se replican luego de la acusación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, Guebel contó en su presentación judicial que el senador aprovechó un momento a solas para avanzar sobre ella sin su consentimiento. "Directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos", relató, mientras que en otra oportunidad Fiorda la agarró de los brazos y le introdujo su lengua en la boca "con furia". Allí reveló también que el legislador le mandaba mensajes diciéndole que iría a su casa y le enviaba "videos alusivos al sexo".





En medio del silencio oficial, el único que salió a hablar fue el macrista Federico Pinedo, quien aseguró que Marino negó los hechos por los que se lo imputa y que renunciaría a sus fueros –algo que no es legalmente posible– para ponerse "a disposición de la Justicia". Hoy, un grupo de senadoras radicales se refirió implícitamente al hecho, al resaltar: "Es primordial la creación de instituciones y protocolos, incluso dentro de nuestra estructura partidaria".





Allí consideraron: "Es necesario pronunciarnos sobre las situaciones que se han denunciado", aunque en ninguno de los seis párrafos del texto mencionaron a Marino. "Sabemos de la necesidad de impulsar desde nuestros respectivos ámbitos de acción una vía institucional en la lucha contra actos de acoso y abuso sexual. Consideramos que prevenir mediante la concientización de los actos de violencia contra la mujer, es tan importante como actuar con celeridad en los casos que se producen", subrayaron. El texto fue firmado por más de 15 legisladoras nacionales, provinciales y parlamentarias, entre las que figuran Brenda Austina, Karina Banfi, Aida Ayala y Anahí Bilbao, entre otras.





En medio de la ola de denuncias por acoso y abuso sexual la expresidenta de Aerolíneas Argentinas apuntó contra las propias mujeres como responsables de ese acoso. "Es obvio que uno no quiere ir por la calle y que la anden silbando", sostuvo la empresaria al contar que una noche salió de un evento y recibió distintos tipos de comentarios relacionados a su vestimenta. "No estoy vestida para que llame la atención", aclaró sobre su atuendo aunque remarcó que pese a ser "una sensación muy fea", "hay lugares y lugares, y vestimentas y vestimentas".

En una entrevista con el canal de tevé del diario La Nación, Costantini reforzó la cultura machista del acoso al cargar la responsabilidad sobre la víctima. "Si uno quiere ser respetado profesionalmente, y bueno, hay que ir vestido para eso. Si te pusiste el escote y hay hombres, naturalmente los ojos se les van a ir, y será tu habilidad decir tengo una voz más fuerte o una presentación más fuerte. Si te pusiste el escote hacete cargo de lo que va a generar", cerró.