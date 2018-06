Hugo Moyano lanzó una huelga nacional de camioneros para el 14

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) Hugo Moyano, anunció ayer un paro nacional para el jueves si antes las cámaras empresariales no dan una "respuesta concreta" al reclamo de aumento salarial para el sector del 27%. Desde Suiza, el ministro de Trabajo nacional, Jorge Triaca, replicó con que "las actitudes mafiosas ya no pueden ser toleradas". En tanto, la CGT le pondrá fecha hoy a la tercera huelga general en contra de la gestión de Mauricio Macri (Ver aparte).

"El martes tenemos la audiencia con Fadeeac (la cámara del autotransporte de cargas); si no tenemos una respuesta favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado", sostuvo Moyano ante trabajadores.

El líder gremial se expresó de ese modo en una asamblea frente a unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, quienes corearon "si lo tocan a Moyano les paramos el país" en medio de un fuerte operativo de Gendarmería y la Policía Bonaerense.

El Ministerio de Trabajo había dictado el lunes una conciliación obligatoria por 15 días después de que el miércoles anterior fracasara la primera reunión, en la que Fadeeac ofreció un alza salarial de 15% en tres cuotas y recortes de algunos beneficios.





Estocadas

Moyano, referente de unos 200.000 choferes de camión, lanzó críticas contra Macri y el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, además de objetar la política económica y a "un sector" de los medios de comunicación que apoyan al Gobierno.

Micrófono en mano, y parado sobre el acoplado de un camión, Moyano destacó también la protesta de los Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA), que ayer bloquearon accesos a la ciudad de Buenos Aires para protestar contra el Gobierno.

"¿Hasta qué punto llega la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un gobierno que pretende que, con una inflación del 30%, los salarios suban 15%? Le decimos que no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda, así que hagan lo que quieran", señaló Moyano.

El líder gremial y su hijo Pablo (secretario adjunto del Sichoca) consideran que la Casa Rosada está interfiriendo, a través del Ministerio de Trabajo, para que ningún sector laboral pueda cerrar una paritaria por encima de la pauta oficial de 15%.

"Que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación y algunos idiotas útiles. Que intenten atacarnos con medios de la Justicia, con inventos para justificar la denuncias que hicieron", desafió. Y agregó: "Salimos a pelear en la dictadura, me metieron falopa y no nos pudieron doblegar. Miren si lo van a hacer ahora diciendo que me van a meter en cana. Acá estoy, vengan, llévenme si quieren". Luego se quejó porque el gobierno nacional y la administración bonaerense enviaron 800 gendarmes y 1.500 agentes de la pPolicía de esa provincia al kilómetro 37,5 de la autopista.

"¿Para qué los mandan? Somos laburantes y nadie más que nosotros quiere la paz y el trabajo. Que se vayan tranquilos los gendarmes", dijo Moyano antes de recibir una ovación de los camioneros.

Triaca pareció responderle al camionero con su discurso en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, donde aseguró que "las actitudes mafiosas ya no pueden ser toleradas".

"Los comportamientos y las actitudes mafiosas, provengan del sector que provengan y que perjudiquen al derecho de los ciudadanos argentinos, ya no pueden ser tolerados", sostuvo el funcionario.

Al respecto, agregó: "El Estado argentino, entendiendo la inexistencia de prerrogativas y privilegios, según establece nuestra Constitución en su artículo 16, se comprometió a colaborar con la Justicia de nuestro país para esclarecer los hechos en materia de corrupción".

"Nadie está por encima de la ley, y en una verdadera República la Justicia tiene que actuar con las manos libres, respetando por sobre todo la división de poderes", subrayó el ministro.









Convocatoria urgente del Ministerio de Trabajo a la CGT





El Ministerio de Trabajo nacional convocó para hoy a las autoridades de la CGT, con las que mantendrá un encuentro horas antes de que la central obrera anuncie la fecha del paro general. La convocatoria sería por la mañana, con la presencia del jefe de gabinete del Ministerio, Ernesto Leguizamón, ya que Jorge Triaca se encuentra en Ginebra (Suiza) participando de la Conferencia de la OIT. La CGT activará este mes el tercer paro general en contra de la gestión de Mauricio Macri. Y hoy, en la reunión de consejo directivo, definirá qué día será la protesta. Se deliberará entre dos fechas: la semana próxima, entre el martes y el jueves, o a fines de junio, el 27 o 28. La huelga sería por 24 horas y sin movilización. Si es la semana próxima, coincidirá con la huelga que orquestan las dos vertientes de la CTA, los docentes y los gremios rebeldes de la CGT que se encolumnaron detrás del camionero Pablo Moyano.









Respaldo de Urtubey a la reforma constitucional









El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz recibió ayer en Rosario a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien coincidió en la necesidad de la reforma de la Constitución provincial y en la adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo. Lifschitz, quien organizó la reunión para aprovechar la experiencia de Salta en la lucha contra el narcotráfico, señaló que la cuestión "requiere un abordaje federal y políticas de Estado, algo que la provincia logró desde 2014", con la adhesión a la ley federal. "Yo mismo he cambiado mi posición respecto de este tema. Tenemos que aportar desde la provincia a la resolución de este tema. Salta es un ejemplo y es la mejor experiencia", sostuvo el jefe de la Casa Gris al volver a reclamar la ley de adhesión a la desfederalización del narcomenudeo que ya rige en Salta. Tras el encuentro con Lifschitz en la sede de la Gobernación, Urtubey dio una charla en la Facultad de Derecho, junto a Ricardo Gil Lavedra, sobre la reforma de la Constitución. "Santa Fe tiene una particularidad que los que enseñamos derecho constitucional siempre tomamos de ejemplo. Tiene una Constitución que ha sido pionera. Pero en el 94 se reformó la Constitución nacional y las de varias provincias, que recibieron una serie de derechos, y Santa Fe quedó afuera. Y hoy, junto a Mendoza están mucho más atrás que todo el resto de las provincias. Por eso es necesario avanzar en la reforma", explicó Urtubey. "Aprovechando su presencia conocimos detalles sobre la implementación y funcionamiento operativo de la ley de adhesión a la desfederalización del narcomenudeo, que ya se implementa en Salta. Nos sirve de ejemplo el buen funcionamiento de ese sistema de articulación de la Justicia federal y la Justicia provincial para perseguir este delito", expresó Lifschitz.