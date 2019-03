Hugo Moyano duro tras el discurso "caliente" de Macri

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, se transformó en una de las primeras voces fuertes de la oposición que salió este viernes a cruzar a Mauricio Macri luego del discurso ante el Gabinete ampliado en el CCK. En una entrevista con #Novaresio910, el líder sindical se mostró molesto con los dichos del mandatario y realizó una comparación con la que buscó desacreditarlo: "Al lado de él, De la Rúa es un estadista",.









"Macri estará caliente por las mentiras de él. Si el único que miente, el que más mienta acá, es él. Esto lo dije hace un acto hace un par de años: como iban las cosas, el ex presidente De la Rúa pasaba a ser un estadista frente a Macri. Y creo que no me equivoqué. Él creerá que lo que vivimos y que se muestra claramente en la calle con la gente que protesta es mentira. Y no, es la realidad", señaló Moyano en declaraciones a Radio La Red AM 910.





"Es cada vez más lamentable y preocupante la situación el país. Los datos están a la vista. Realmente es una situación dramática la que se está viviendo".





De cara a octubre, el gremialista también fue terminante al opinar si Macri debería presentarse para buscar ser reelecto. "En un acto de grandeza debería darse cuenta que no está en condiciones de liderar los destinos del país en la forma en lo que está haciendo. De todos modos, estoy convencido de que no tiene posibilidades de ser reelecto", aseguró.