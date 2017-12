Horóscopo del 23 de diciembre

Aries





Hoy ten cuidado con lo que les dices a los demás, porque tus palabras quizás sean malinterpretadas. De una manera similar, puede que tú malentiendas las palabras de los otros al escuchar sólo las cosas que tú quieres escuchar en vez de escuchar lo que necesitas, o lo que se supone debe ser escuchado. Intenta usar la sinceridad tanto como puedas contigo y con los demás, de otra forma puedes entrar en una gran confusión.





Tauro

Hoy disfrutarás de una gran resistencia física. Podrías correr una maratón. O podrías trabajar durante horas sin cansarte. Debes aprovechar esta energía adicional. Prepara una lista de las cosas que deseas hacer en el día. Descubrirás que tu mente está alerta y te concentras en las tareas con facilidad. Serás como una máquina, manejando cada tarea con total eficiencia.









Géminis

En este momento, el panorama luce espléndido para ti. Tal vez hasta te deshagas de tu modestia y te hagas valer. ¿Te mentirían los astros? Hoy es probable que te sientas una fuerte atracción hacia una persona cuyas cualidades principales son la fuerza y la sabiduría. ¿Por qué no seguir este ejemplo? Tal vez esa sea la persona que te transforme de una violeta marchita a una rosa resplandeciente.







Cáncer

Hoy puedes esperar un día muy idílico y romántico. Te sientes especialmente sensual y cálida, y tiendes a ver al hombre en tu vida de color de rosa. ¡Es muy probable que él te vea de la misma manera! Si por mucho tiempo has deseado una cena romántica, con champagne, a la luz de las velas y rosas rojas, ¡hoy es el día! ¡No te olvides del violín!.





Leo

Podrías concentrarte en mejorar tu dieta. Tus niveles de energía han estado algo decaídos. Podrías descubrir que quizás no tienes tanta resistencia y empuje como desearías. No estaría mal invertir en algún nuevo complejo vitamínico. O podrías comprar hierbas con propiedades curativas. Tu cuerpo quizás necesite una depuración. Consulta qué deberías tomar con un experto en hierbas.





Virgo

Un documental de la tele o sitio Web te pondrá en contacto con una organización educativa o espiritual cuyas metas y objetivos se alinean con tus convicciones. Lo que te cautivará la atención y motivará a aprender más. Tienes un amigo que también estará interesado en explorar este terreno. Asistan juntos a una clase o taller para ver directamente los programas. Sería conveniente de que seas un participante activo.





Libra

Hoy no caigas en la trampa de "pobre de mí". Cuando las cosas no ocurren como las planeaste, o te ocurren cosas malas, es muy fácil caer en una mentalidad de víctima. Aunque no podamos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor y con nosotros, siempre tenemos la posibilidad de manejar las cosas. Sufrir es un elemento crítico para la cura, pero existen las diferencias. Elige seguir adelante, e insiste en mejorarte





Escorpio

Artísticamente, te encuentras en un momento de especial creatividad. Acontecimientos sociales podrían ponerte en contacto con gente nueva e interesante. Contactarse hoy con gente que tiene profesiones interesantes te abrirá nuevos caminos para explorar, tanto personal como intelectualmente. Harás nuevos amigos y tu situación romántica se intensificará. Habrá conversaciones muy interesantes y aprenderás mucho sobre quienes te rodean, tanto en lo personal como profesional.





Sagitario

Un debate sobre filosofía, religión o educación pueda que se torne en toda una polémica. No tengas reparo en expresar tu opinión. En ocasiones como éstas es crucial que defiendas tus convicciones. De lo contrario, tendrán la razón los que más vociferan. Únete a una marcha de protesta. Si no estás de acuerdo con un artículo, escribe una carta a la redacción del diario. Di lo que piensas.







Capricornio

Una y otra vez creerás que tu voz se pierde en la multitud, ahogada por personas más ruidosas, más egoístas alrededor tuyo. Ya has pasado por momentos de reciente frustración donde otros han ignorado tu punto de vista y te pasaron por alto y tomaron decisiones que tú no has aconsejado. Hoy será un poco diferente. En cualquier situación donde haya grupos involucrados, deberás ser capaz de expresar tus opiniones de manera más fuere y clara.





Acuario

Pareces tener mucho resentimiento por alguien que puede haberte herido. No guardes estos sentimientos dentro tuyo, o van a terminar carcomiéndote. Aprovecha este día que te favorece, y pon todas las cartas sobre la mesa, y olvídate de la venganza, porque podría volverse contra ti. En cambio, ¿por qué no intentas acercarte a esa persona y explicarle tus sentimientos? La buena energía que obtengas de esta experiencia podría ser muy beneficiosa para ti mañana.





Piscis

Si hoy prestas mucha atención, vas a notar aspectos de las personas que nunca antes habías notado. La frenética actividad del día podría atraparte en sus redes y llevarte consigo. Busca la ayuda de otras personas para que te puedan guiar en el camino. Cuando pidas ayuda, la recibirás. Al mismo tiempo, aprenderás muchísimo sobre aquellas personas que terminan ayudándote