Historia de una foto: tiene 6 años, le hace frente a la helada para ir a la escuela

Al día siguiente Axel volvió a repetir, como todos los días la escena, sin saber que muchos hablaban de él. El invierno no hace las dificultades más grandes para los alumnos de la Escuela Nº196 en Misiones, solamente las hace diferentes. "En verano los chicos tienen que caminar 3 kilómetros abajo del sol", describe Noelia la foto que es otra, pero la misma. Hay una sola cosa por la que se falta al colegio y es cuando llueve, porque la crecida de los arroyos hace imposible llegar. Ese día van sólo los que viven cerca y contrario a lo que puede pensarse en el imaginario, es una mala noticia para los chicos. "Uno no camina todos esos kilómetros bajo la helada si no es porque en la escuela encuentran contención, cariño, otras cosas".