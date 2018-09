Habló la mamá de Ismael, el chico asesinado en Sáenz Peña

Ismael Ramírez vivía en el barrio Mataderos, de Sáenz Peña, Chaco. Tenía 13 años. Iba a la escuela 225, jugaba al básquet y colaboraba con el merendero de su barriada. Vive con su mamá (de etnia qom) y sus hermanos en un hogar muy pobre.





La tarde del lunes fue a buscar a su madre al barrio 713, al otro lado de la ciudad. Lo hizo junto a su hermano de 17 años. Justo ahí se generó un intento de saqueo a un supermercado que terminó en una balacera. Una de esas balas le perforó el pecho y lo mató.





Aún no se sabe quien lo asesinó ni tampoco hay detenidos por el crimen. Sólo se sabe que la bala salió de una "escopeta o tumbera" de uso civil, según confirmó el fiscal Marcelo Soto, a cargo de la causa.

"El que le hizo esto a mi hijo quiero que lo pague", dijo la mamá en declaraciones a Canal 26 y a la periodista Andrea Bernardis. "No quiero más masacre", remarcó y recordó que su hijo eran un buen pibe que "jugaba al básquet y venía a la casa". "No solamente hacía eso: también ayudaba a la gente del comedor del barrio Matadero. En todas las copas de leche que había él estaba".





Campaña perversa

En este marco de tristeza y muerte, se vio en las redes sociales una perversa campaña para intentar ensuciar al niño fallecido mostrándolo en poses amenazantes con armas de fuego. Estas fotografías fueron desmentidas inmediatamente por sus familiares y amigos, algunas porque directamente no eran él y otras porque fueron producto de un montaje.





"Muestran fotos que no tienen nada que ver. Muestran a un chico con una pistola que no es mi hijo. Quisiera que lo conozcan a mi hijo porque mucha gente lo conoce. El no era un chico que andaba con armas", remarcó la madre.

Patricia Ramírez, maestra de Ismael, también desmintió que las fotos de un niño armado que circularon en las redes sociales pertenecieran a la víctima y aseveró que "cuando vi esa foto que no correspondía a Ismael, decidí contar quien era él".

Así, la maestra usó su cuenta de Facebook para mostrar una foto de Ismael en un festejo del día del niño, en su escuela. Esa imagen se viralizó de manera exponencial. "Esa foto fue hace dos semanas, cuando pasamos un muy lindo momento con los chicos", recordó en declaraciones a Radio 10.





"Ismael era un niño como cualquier otro. Iba a la escuela, compartía con sus compañeros. Tenía un muy buen trato con nosotros, hacia sus docentes, hacia sus compañeros. Y si bien quizás no tenía una familia bien constituida que lo apoye y acompañe, porque están pasando una situación dificil, él siempre se relacionaba de buena manera con nosotros", dijo la maestra. "Entonces me dolió mucho cuando veía esas publicaciones que eran falsas y que le atribuían cosas a él que no eran", sostuvo.





"Tengo 20 años de docente y nunca me tocó vivir una situación tan dolorosa como esta. Nuestros alumnos son una parte de nuestra familia. Son como si fueran nuestros hijos. Y los docentes estamos convencidos de que la educación es la única manera de ayudar a esos chicos. La única manera de brindarle una esperanza de un futuro mejor. Hay que educarlos, contenerlos. Es la única salida, no queda otra", aseveró.





