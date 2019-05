Habló el florista que quiso pegarle a Mariano Iúdica por molestarlo mientras trabajaba

Y siguió: "Yo fui boxeador y me la banco. Así que no tengo miedo de nada y encima soy hijo de militares y hago lo que mi padre me decía: 'Nunca se tenga que amilanar, ponga los huevos'".

Luego de despotricar contra los políticos locales, Marcos volvió a la carga con las figuras del medio y los periodistas. "Otros ladrones más y lo digo públicamente: si tienen voz hagan una denuncia . Yo me voy a defender con las manos nomás, no con un papel y una lapicera".

Además, Marcos realizó un polémico llamado a la sociedad: "Tomen consciencia y si tienen huevos hagan lo que yo hice". Y sumó: "Exijan el hambre del pueblo". "¿Y si te viene a pedir perdón?", le preguntó el cronista por el conductor de Involucrados.





Embed Se imaginan exiliar a Iudica del país? Yo hasta pensé la escena e hice un collage. pic.twitter.com/1qM3wZ49BS — Laureano (@lauserran0) 30 de mayo de 2019



"Cuando lo encuentro lo muelo, no lo perdono, no he perdonado a mi padre siendo militar...", destacó el arrebatado individuo, quien también insultó a la compañera de Iúdica, Pía Shaw (40), a quien llamó "conchuda".

"Lo digo públicamente, que me citen y me hagan una denuncia. Yo no perdono a nadie y no voy a aceptar sus disculpas", agregó al respecto.

En la entrevista en cuestión Marcos también contó que no es el dueño de la florería, tal como se entendió el miércoles, sino que hace "changas" en ese puesto y vive en la calle.









Embed Ningún pibe nace Mariano Iudica — puchi (@PuchiDei) 30 de mayo de 2019