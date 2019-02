Habilitaron un centro de producción de cannabis en Jujuy: lo dirige el hijo del Gobernador

El Ministerio de Seguridad de la Nación firmó ayer la habilitación del primer centro para elaborar cannabis medicinal en la Argentina. Funcionará en Jujuy y además de producción, se realizarán estudios científicos, medicinales y terapéuticos, lo polémico, es que la empresa será emplazada sobre terrenos fiscales y presidida por Gastón Morales, el hijo del gobernador de esa provincia Gerardo Morales.





Jujuy se convertirá, así, en la primera provincia del país en cultivar legalmente cannabis para uso medicinal, tal como se establece en la Ley 27.350 sancionada en 2017. Sin embargo, la oposición de Jujuy llevará a la justicia el caso. La diputada Alejandra Cejas, que lidera el reclamo, teme que la provincia sea un “narcoestado” para inversionistas estadounidenses, según publica Perfil. La cosecha, sin embargo, comenzará en febrero.





La plantación y los posteriores estudios científicos, medicinales y terapéuticos se harán en la finca El Pongo, y estarán bajo la responsabilidad de Cannabis Avatara, una sociedad creada por el Estado provincial y que tiene como presidente al hijo del Gobernador. El financiamiento será de una compañía estadounidense, controlante de Green Leaf Farms Holdins, que lleva 6 años en el tema.





El lunes 4 de febrero, la legisladora justicialista y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Alejandra Cejas, retomó un pedido de inconstitucionalidad que ya había comenzado en 2018 por la creación de la firma. “Planteamos la ilegalidad del cultivo, porque una cosa es que se produzca en laboratorios para pacientes que lo necesitan y otra es la producción masiva para consumo recreativo”, explicó, y reclamó: “Están convirtiendo a la provincia en proveedora de drogas para Estados Unidos: un narcoestado”.





La solicitud pasará al ámbito del Superior Tribunal de Justicia provincial, aunque el justicialismo mira de reojo “porque hay ex diputados radicales en funciones”. Cejas cree que “están militarizando la zona de la finca, que es de agricultores, y quieren convertirla en privada para plantar drogas”. Se refiere a la presencia de efectivos de Infantería y del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales que, coordinados por el Ministerio de Seguridad de Jujuy, vigilarán “posibles intrusiones por zonas vulnerables”, según describen desde Avatara.





Laura Rodríguez Caldentey, abogada que trabajó en la Comisión de Salud del Congreso Nacional e integra la agrupación Cannabis Medicinal Cipolletti, opinó ante este medio que celebran “que se comience a cultivar, pero llama la atención que se haga en una provincia afín a este Gobierno y con inversiones extranjeras”. La defensa. Gastón Morales, presidente de Cannabis Avatara, habló con PERFIL y, ante las críticas, sostuvo: “Hay que tener madurez y humildad. Dejar de lado la miseria política y las visiones sectarias. No es cuestión de levantar una bandera. Este proyecto no tiene ni color radical, ni color peronista, ni color macrista; tiene puesto el eje en el desarrollo del uso medicinal del cannabis”. La ley. Se reglamentó en 2017 en Argentina, y Jujuy se adhirió ese mismo año. Dispone el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta, sus derivados y tratamientos no convencionales. Al respecto, Rodríguez Caldentey sostiene: “Es importante contextualizar que hasta hoy no hubo ningún avance. Porque la ley prevé cultivos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e investigación del CONICET. Todo nacional. Y eso ahora no sucede, y tampoco hay presupuesto”.









Con información de Perfil / Página 12