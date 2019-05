Guillermo Moreno explicó por qué Alberto Fernández fue "una pésima elección" de Cristina

Lo dijo en el programa "Corea del Centro" del canal Net, en el que reveló que Fernández "tiene en lo económico, una cabeza neoliberal, y en lo filosófico-teológico-cultural es un socialdemócrata". "Ese es el mundo que terminó, por eso es que es una pésima elección, es el mundo que se va", reafirmó en la última escala de una serie de entrevistas en las que marcó su disgusto por la fórmula presidencial anunciada el sábado pasado.





"Alberto Fernández expresa el mundo que terminó", dijo Moreno haciendo una reseña histórica. "Cuando yo te digo neoliberal y socialdemócrata, es el mundo que vivimos nosotros en el 2003. En ese mundo de 2003, las expresiones eran la socialdemocracia europea o el neoliberalismo norteamericano. Es como tiene la cabeza formateada. Ese mundo viejo no se puede expresar hoy en la Argentina, porque te lleva a un puerto que no existe", disparó para remarca: "Si Alberto Fernández conduce la Argentina, vamos a ir a un puerto que ya no existe", afirmó Moreno.





"El ser socialdemócrata y neoliberal es antitético al peronismo", explicó. "Pero aparte es un problema para el mundo, porque a este nacionalismo xenófobo que ya costó 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, hay que ponerle un nacionalismo de amor y paz. Y el único nacionalismo de amor y paz que defiende su camiseta y su bandera, y que en vez de levantar muros construye puentes, es el peronismo".

Guillermo Moreno cruzó a Roberto Navarro: "Sos un idiota útil" "Este es el momento en que necesitamos un gobierno peronista con una cabeza peronista", insistió el exfuncionario. "El mundo necesita peronismo", aseguró Moreno, para afirmar que "las categorías de análisis de Alberto son viejas para este mundo".





Para hacer la revolución peronista, Alberto es un escollo, porque es un socialdemócrata y yo necesito un tipo peronista, por eso me opongo", finalizó Moreno, sosteniendo lo que había dicho en otras entrevistas. (Perfil)

