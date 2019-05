Graciana Peñafort le contestó duramente al ministro de Justicia Germán Garavano

Embed ¿Por qué el kirchnerismo ataca al Poder Judicial? pic.twitter.com/LZznvxSkQL — Germán Garavano (@german_garavano) 1 de mayo de 2019





La abogada publicó un contundente hilo en Twitter donde le contesta al ministro con 37 sobre su gestión





1. Hola @german_garavano . Te escribo porque me llega este video por redes sociales y tengo algunas cosas para contarte al respecto





2. Lo primero que quiero decirte es que el kirchnerismo no ataca al poder judicial. Cuestiona la política judicial del gobierno de Cambiemos, del que vos precisamente sos responsable en cuanto sos el Ministro de Justicia





3. Vos decís que antes había jueces temporarios que eran presionados por el kirchnerismo. Curiosamente, ha sido el gobierno del que formas parte el que ha tenido denuncias de presiones sobre los jueces. Desde Servini de Cubría hasta que el abogado de Macri presiona a Camaristas

4. Eso sin olvidar los pedidos de juicio político que tu gobierno ha promovido a cada juez que dicto un sentencia que no le gustaba a Cambiemos, Germán querido. Desde los jueces que pararon los tarifazos, como la Dra. Forms hasta los jueces de la Cámara laboral.





5. Tan escandalosa ha sido la presión del gobierno del que formas parte Germán que hasta hay denuncias penales. Pienso y me acuerdo que hace poquito el Dr. Rozansky denuncio como vos lo presionaste para renunciar. Y dice que tiene pruebas.





6. Y el Dr. Carzoglio ¿te acordás German? que denuncio y aporto prueba de como le mandaron 2 jetones de la AFI a presionarlo para meter en cana a los Moyano. Visita que reconocieron los dos jefes de la AFI en el Congreso. ¿Y lo que le hicieron a Rafecas Germán?





7. Y debo decir que no voy a profundizar aca en el escándalo de que las presiones de tu gobierno tengan un sesgo ideológico muy horrible. Presionar para que los jueces dicten o confirmen prisiones preventivas, o para que absuelvan casos de muerte por abuso policial como Chocobar





8. A Ballesteros lo hicieron renunciar, a Freiler lo destituyeron, a Farah lo obligaron a pedir un traslado. Solo para garantizar las prisiones preventivas que dictan los jueces que tan amigos son ustedes.





9. Igual de todas las operaciones, a mi la que mas me impresiono fue la operacion sobre la Corte para que aplicara el 2x1 a los genocidas. La sociedad se les paro de manos esa vez, y tuvieron que dar marcha atrás, pero yo no me olvido





10. Asique Germán querido, yo te diría que seria mas prudente que no hablaras de presiones, porque el historial no te acompaña demasiado, a decir verdad.





11.Y ya que hablamos de presiones, ¿te acordás como presionaste a Gils Carbo para que renunciara? Desde ese día el Ministerio Publico es un ca-chi-va che. Tan cachivache que tenes un fiscal federal declarado en rebeldía! Con prueba abundante de que al menos debe dar explicaciones





12. Y te quiero recordar Germán, que en la causa donde debería declarar Stornelli y y donde el fiscal no fue, sobran pruebas de la vinculación de tu gobierno con un aparato ilegal de inteligencia que se dedica precisamente a "operar" en la justicia

13. Y que decir que hace unos días declaró el ex marido de la actual mujer de Stornelli. Y le contó que el fiscal ya había arreglado con Mauricio para destituir al juez. En la misma fecha que vos instruías al consejo de la magistratura para iniciarle juicio político a ese Juez!





14. Y mientras tanto tu procurador interino, el Dr. Casal, parece mas ocupado en ordenar el cajon de las medias deshermanadas que poner algo de orden ahí. La ultima vez que supimos de él, fue porque cambio por 3ra vez el fiscal de la causa Correo Argentino!!!





15. Mientras tanto Casal designa a dedo fiscales para apoyar la causa cuadernos. Y ojo, yo creo que puede designar fiscales el procurador. Pero son los miembros de tu gobierno los que denunciaban a Gils Carbo por designar fiscales. Muy coherente no parece que ahora sean ustedes.





16. Y todavía no puse aca como de pronto aparecieron arrepentidos de arrepentirse.Y como te señalan a vos como uno de los que en nombre del gobierno de Macri arreglaba testimonios guionados para involucrar al kirchnerismo. También señalan a Pato Bullrich, debo ser justa en decirlo.

17. Dijiste que tenias un video de la reunión que tuviste con la entonces abogada de Fariña...que demostraba que lo que ella decía era falso. Pregunta ¿el video...donde está? Tu gestión, no me cabe duda Germán, sera recordada por el desastre judicial que implicó.





18. Y por cierto, @german_garavano me causa gracia que digas que hoy los jueces se designan cumpliendo con la ley. Te quiero recordar que fue tu gobierno el que quiso designar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto!!!!! (y cada vez que me acuerdo, hiperventilo!!!!)





19. Y de ahí en mas lo que abundó fueron traslados de jueces. El Consejo de la Magistratura se volvió una empresa de mudanzas de jueces. Y ni hablar cuando hasta la propia corte te puso un "stop" al decirte, por acordada "paraaá pibe, los jueces nacionales no son federales."





20. Y ya algo hablamos del Consejo de la Magistratura, usado para perseguir jueces y disciplinarlos. Otro papelón de tu gestión, aunque nobleza obliga, no sos el único responsable.





21.Vos decís que el kirchnerismo le teme a la justicia. Yo te digo, como peronista que soy, que no le tememos a la Justicia. Si le tememos al poder judicial en el que vos operas con mas torpeza que vergüenza. Me causan gracia -y estupor- las imágenes que usas para hablar de miedo





22. Veamos: Lázaro Baez. No lo conozco, si se que lleva mucho tiempo en preventiva. De hecho acaban de prorrogarla. Y en el juicio en el que está un testigo -Elaskar- contó como lo operaron para declarar en contra. Y Fariña , bueno, ahora dicen que su declaración estuvo guionada

23. Cristobal López , es justo uno de los empresarios presos por voluntad del gobierno. Que destituyo a los jueces que dictaron su libertad. Y sobre los que opero fuerte tu gobierno para que siguieran presos





24. Y Amado Boudou, de quien soy abogada. Que metió en preventiva Lijo, el que salvaste vos Germán, en acuerdo con Angelici. Y cuya detención fue un escándalo por las fotos de Amado en pijama ¿te acordás Germán? Que las filtro la prefectura de Bullrich.





25. Y donde hubo un arrepentido. Vanderbrooele. Cuyo arrepentimiento no pudimos ver los defensores. Y el presidente del tribunal que lo juzgó, a las horas fue trasladado como camarista... Cosa que denunciamos antes que sucedería





26. Pero el estupor es que usas imágenes de tres personas que NO tienen sentencia firme. Y que deberían estar en libertad y no presas como están. Veo que al hacer tu video te olvidaste - como en toda tu gestión- de la presunción de inocencia Germán.









27. Que está en la Constitución - art. 18- . Porque no nos engañemos @german_garavano , para vos y el gobierno del que formas parte, la Constitución es letra muerta, aun cuando quede preciosa en tu video





28. Y no voy a a hablar de la oficina anticorrupción, que depende de vos y solo se dedica a perseguir kirchneristas, como contó la misma Laura Alonso en TV. Y que se niega a ser auditada por la AGN!!!





29. En lo personal te digo Germán, yo no le tengo miedo a la Justicia. Lo que tengo es impotencia. Porque con el poder judicial que ustedes manipulan lo que no hay es Justicia. Hay Arbitrariedad. Capricho. Festivales de preventivas. Manipulación. Lo opuesto a la Justicia, verás.





30. El poder judicial de tu gobierno le costo la vida y muchísimas amarguras a alguien que yo adoraba, Germán. Que se murió sin poder ver ni un poquito de Justicia. Ojala hubiese habido justicia para el. Y para todos





31. Pero en tu gobierno NO hay justicia. Y vos sos el Ministro de Injustica. El que los propios familiares de AMIA acusan de encubrir a los encubridores del atentado. El que fue acusado por el propio Cimadevilla de encubridor. Junto con Macri, debo decir





32. Te digo todo esto para no decir lo que deberías hacer con el videito ese que subiste, porque es una grosería lo que yo diría que hagas. Y porque creo que deberías mirar el breve resumen de tu gestión y ver que deberías avergonzarte de lo que has hecho.





33. Y no te quiero decir con esto que el kirchnerismo fue una maravilla en temas de justicia, porque si buscas en publicaciones de la ápoca vas a ver que yo -que era funcionaria- me cansé de criticar la política judicial del kirchnerismo.





34. Pero también se que durante el gobierno del que forme parte muchos años, Etchecolatz tuvo un juicio justo, las querellas en los juicios de lesa humanidad se apoyaron, no había imputados colaboradores guionados, y un día intentamos decir basta a los servicios que corrompían.





35. y aun equivocados, intentamos buscar la verdad en la causa AMIA y dimos mil peleas por la democratización de la justicia. Y que Zaffaroni, al que tanto criticas, se fue al cumplir los 75 años y no se quedo prendido de un amparo como han hecho otros jueces bajo tu gestión.





36. Para concluir, Germán, los abogados podíamos creer que había algo parecido a la justicia. Y al Derecho al defensa. aun cuando había mil cosas por corregir y mejorar. O hacer de nuevo. E {ibamos con cierta fe en la ley y en la Constitución a Tribunales. A hacer nuestro trabajo.





37. Y no lo que sentimos ahora, donde parece que entramos al infierno del Dante cada vez que entramos a tribunales y como allí, parece escrito en el portal "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" ('Abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis')





Embed 1. Hola @german_garavano . Te escribo porque me llega este video por redes sociales y tengo algunas cosas para contarte al respecto https://t.co/i4gMoktwrJ — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 2 de mayo de 2019