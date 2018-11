Gisela Barreto, el sexo anal y un vaso de agua

En estas épocas donde el humor escasea más que otras cosas y, las noticias suelen ser más trágicas que cómicas, Gisela Barreto volvió cautivar a sus fieles seguidores con otro de sus bizarros análisis acerca del sexo.





Esta vez, en su programa "La fe mueve montañas", la ex vedette se despachó con una analogía indefendible sobre el sexo anal.





"La abertura del vaso está arriba y yo puedo tomar el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena y yo decido que como es mi vaso y me pertenece, quiero que este vaso este dado vuelta", comenzó diciendo, con la bandera argentina detrás.









Y siguió: "Pero cuando el vaso está de cola, la parte de abajo queda para arriba. Si agarro una botella y sirvo el agua en el vaso que está dado vuelta, ¿qué va a ocurrir?, el agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Yo voy a responder es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero".





Embed "Volvemos a las relaciones anales ..." (Gisela Barreto) pic.twitter.com/gDGkOWRhRA — Luis Zanger (@fastny) 8 de noviembre de 2018







Y remata: "Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés a lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete , me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto".







Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, pero no todo fueron burlas y chistes. Si bien el video de Barreto desinforma, no dice nada y se volvió viral por el consumo irónico, desde la Fundación Huesped, utilizaron el gag para dar un mensaje clave.



Embed Si este finde vas a usar el vaso, que sea con preservativo pic.twitter.com/H3Oq3UVgBf — Fundación Huésped (@FundHuesped) 9 de noviembre de 2018







