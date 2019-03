Gianinna Maradona: "Faltan tres hermanos para el equipo de 11"

Matías Morla confirmó este viernes que Diego Maradona reconocerá a tres hijos en Cuba. "Son tres con los que yo hablo", detalló el abogado del exfutbolista y agregó que los tuvo con dos mujeres.





De esta manera, el Diez tiene ocho descendientes contando a Diego Junior -de su relación extramatrimonial con Cristina Sinagra-, Dalma, Gianinna -hijas de su único matrimonio Claudia Villafañe-, Jana -a quien reconoció en 2014- y Diego Fernando, fruto de su vínculo con Verónica Ojeda.





La primera en expresarse tras el anuncio que hizo Morla fue Gianinna Maradona a través de su cuenta de Instagram. "Faltarían tres para el equipo de 11. ¡Tú puedes hacerlo", ironizó quien actualmente no tiene una excelente relación con su padre ya que él afronta causas judiciales con Claudia y la diseñadora de moda apoya a su madre.





maradona.jpg





Más tarde, habló en Los ángeles de la mañana y aseguró que no le sorprendió la noticia y destacó que su padre quiera reconocer a sus tres hijos: "Está buenísimo que lo haga desde el amor, pero no que lo cuente su abogado en un programa de televisión".





También dijo que habló más de una vez con Diego sobre la posibilidad de la aparición de más hijos: "No es un tema que ya pasó, lo que pasa es que últimamente no se puede sostener un diálogo con mi papá. Hoy puedo hablar una cosa y mañana me dice otra. Es algo que aprendí en diciembre, es como el día a día y minuto a minuto".





maradona1.jpg

maradona2.jpg









También se manifestó en contra de quienes hablan de que tanto a ella como a su hermana les molesta que existan más hijos por la herencia: "Es difícil y no pretendo que lo entiendan, pero cuando hablan de la herencia... Loco, mi papá está vivo y está más vivo que nunca. No vale hablar ni especular si somos cinco, somos 10 o 15. ¿Por qué se habla de dinero? ¿A quién le importa?".









Polémica por la serie





La hija de Claudia y Diego también se había expresado en contra de la serie Sueño bendito, sobre la vida de Diego Maradona que produce Amazon y que ya generó polémica del lado de Villafañe, que se manifestó en contra de las cosas que contará la ficción. "Van a mostrar una Claudia que no es", advirtió la ex mujer del ex futbolista.





Dalma Maradona salió en defensa de su madre y criticó la actitud de las actrices que interpretarán a la empresaria en la ficción. "¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió?", cuestionó la hija mayor de Claudia y Diego.

maradona2.jpg

maradona3.jpg





Julieta Cardinali y Laura Esquivel son las encargadas de ponerse en la piel de Villafañe en las distintas etapas en las que acompañó a Maradona. "Si yo tuviera que representar a una persona que está viva, ¡lo primero que haría es hablar con ella! Sacando lo personal para el personaje. ¡No me perdería eso ni loca!", agregó la actriz, que llegado el caso de que realice una serie sobre Claudia, será quien la interpretará.





Gianinna Maradona se expresó sobre la aparición de un personaje que encarnará a su abuelo paterno, Coco Villafañe."Hacen un personaje sin saber nada de él. No fue una figura pública. Fue el padre de la 'mujer de Maradona'", escribió la ex mujer del Kun Agüero en su cuenta de Instagram.





"Ahora, ¿cómo hacen un personaje de alguien que ya no está en este plano y que en las fotos solo se lo veía haciendo asados para los jugadores? ¿Quién cuenta la vida de él? ¿Cómo forman su personaje? ¿Quién cuenta lo que él vivió? ¿Lo que él pasó?", continuó la hija del ex futbolista.





"¿Es joda? Me parece muy fuerte. La gente no puede más de caradura", concluyó la diseñadora de moda en la red social en la que tiene casi 500 mil seguidores.

maradona4.jpg

maradona5.jpg





Matías Morla, el abogado de su padre, fue de invitado a Incorrectas y habló de la causa que Maradona tiene en contra de Claudia por las camisetas y los trofeos. Gianinna vio parte de la entrevista y no pudo evitar expresarse otra vez a través de Instagram. "Mucho programa de televisión y poca presencia en las audiencias. Dale, Matu, que ya estás pidiendo que te defiendan cuando mi progenitor te denuncie a vos. Demostrá con hechos, maestro", ironizó.





Luego compartió una imagen de Morla en televisión y se burló del abogado. "Qué buen teclado te hiciste, fiera", escribió.





Dalma Maradona, por su parte, hizo lo propio y también dejó su opinión en su cuenta personal de Instagram. "Quédense tranqui que no lo vi. Ni en pedo escucho ni veo la cantidad de mentiras que inventa. Solo vi una foto y me dio risa. Del odio paso a ser fan. Robás tanta plata y no te sirve de nada porque te quedaron espantosas esas teclas", destacó la actriz.