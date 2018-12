Gianfranco Macri se presentó a declarar en la causa de los Cuadernos

Tras el rechazo de lo solicitado por sus abogados del hermano del Presidente para no concurrir a declarar y la advertencia de que se iba a utilizar la fuerza pública Gianfranco Macri se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio.





Según fuentes judiciales, la solicitud del hermano del primer mandatario se había realizado en virtud de que "se encontraba fuera del país" y tenía planeado regresar recién el día viernes.





En tanto, lo que sí aceptó el polémico magistrado fue la presentación de la defensa de Franco Macri, quienes sostienen que por su delicado estado de salud, el padre del jefe de Estado "no está en condiciones de prestar declaración indagatoria".





Bonadio había citado a ambos familiares del presidente Macri junto a otros empresarios en el marco de una causa sobre el presunto pago de coimas para la concesión del Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol, y a través del grupo concesionario Oeste SA, por el Acceso Oeste.





También fueron citados Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), José López, ex secretario de Obras públicas, Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, y Juio De Vido, ex ministro de Planificación Federal.





Todos ellos prestarán declaración en los próximos días, según una agenda que cubre hasta el 27 de diciembre próximo, antes de que Bonadio resuelva la situación procesal de cada uno.