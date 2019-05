Gerardo Romano a un venezolano: "Lo que falta es que opinen de la Argentina siendo inmigrantes"

El actor Gerardo Romano se cruzó con un grupo de venezolanos que fueron invitados al programa A Dos Voces, por TN , en una semana marcada por la violencia en ese país latinoamericano. "Lo único que falta es que ustedes opinen de la Argentina siendo inmigrantes", arremetió.





Romano se refirió a los episodios que se produjeron en la Embajada de Venezuela en la Argentina, donde militantes de la izquierda se enfrentaron con inmigrantes venezolanos. Y contó, entonces, que "la Policía de la Ciudad le disparó en la cabeza a Martín D'Agnese, un chico del Partido Comunista que estaba ejerciendo como ciudadano argentino el derecho a apoyar la no injerencia". Y lanzó: "Está internado en el hospital Bazterrica por aplicación de la doctrina Chocobar por parte de la Policía de la Ciudad".





Los venezolanos lo interrumpieron y tildaron su relato de "falso". "Yo no estaba pero lo ví por televisión y la televisión no miente. ¿La sangre que tenía en la cara era falsa? ¿El policía disparándole era falso? ¿Qué es lo que era falso?", respondió el actor subiendo el tono, y fue más allá: "Estoy hablando de la Argentina y de un ciudadano argentino que tiene derecho a protestar y de la policía argentina, no estoy hablando de Venezuela. Lo único que falta es que ustedes opinen de la Argentina siendo inmigrantes".





Si bien Romano dijo que él no defiende ni conoce a Maduro, uno de los invitados al programa le dijo: "Señor, a mí me gustaría preguntarle a usted, tanto que apoya a Maduro... Vámonos a Caracas a caminar cualquier calle sin gente, sin escoltas, sin carros, a ver si usted quiere seguir apoyando a Maduro. La indiferencia también mata". Y otra de las mujeres lo retó: "Vayan a vivir a Venezuela un mes, yo les doy mi casa".