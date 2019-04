Gasalla y Verónica Llinás discutieron al aire por la legalización del aborto

Antonio Gasalla y Verónica Llinás protogonizaron una fuerte e inesperada polémica en un programa de radio por el tema de la legalización del aborto . La actríz es una férrea militante de esa iniciativa e imprevistamente recibió un duro reproche de su colega con el que hasta el momento mantenía una muy buena relación.

Todo sucedió en el programa "El espectador", que conduce Ángel De Brito en CNN Radio Argentina. Se trató de una nota en la que Llinás estaba invitada en el estudio y Gasalla salió al aire por vía telefónica.

El reportaje transcurría con normalidad, dentro de los parámetros de dos personas que habían trabjado juntas y tenían buena relación. De hecho, Llinás comenzó diciendo:

"Siempre lo dije: Para mí, fue una inspiración y una oportunidad, un aprender muchísimo", dijo Llinás sobre su experiencia junto a Gasalla.

Pero el diálogo se tensó cuando apareció el tema de la legalización del aborto, una cuestión por la que Llinás milita con vehemencia. Entonces, el creador de "Mamá Cora" le manifestó todo lo que piensa al respecto.





"Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no lo necesitás...", le dijo Gasalla a Llinás.

La actriz se sintió incómoda y trató de esquivar la polémica: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual", le respondió a Gasalla. Pero Antonio siguió, sin anestesia: "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos", le reclamó.

En ese punto, Llinás aclaró que el pañuelo verde es el símbolo del pedido del aborto legal, seguro y gratuito y el de la violencia contra las mujeres.