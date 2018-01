Fuerte cruce en Twitter entre los amigos de Nahir y Fernando Pastorizzo

En un escandaloso cruce en las redes sociales señalaron que hubo golpes e insultos. Las redes sociales conforman un escenario paralelo a lo que ocurre en los expedientes judiciales. Tanto los amigos de Fernando Pastorizzo como una amiga de Nahir Galarza, se cruzaron con insultos y acusaciones: todos coincidían en que la noche de Navidad terminó con "piñas".





"Lo volvías loco, lo tenías harto hija de p... Le pegabas, lo maltratabas, no lo dejabas vivir en paz! Vas a pagar por todo este dolor p... de m..." escribió una amiga de Fernando y luego volvió a tuitear: "Y la amiga que la ayudó a pegarle a Fernando el domingo a la salida de BKN también es otra p... de m... cómplice".





Luego de una serie de acusaciones y que todo comenzó a salir a la luz, la acusada de golpear a Pastorizzo junto a Nahir salió a dar sus explicaciones a través de su red social.

Se trata de Sol Martínez, quien explicó: "Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados", adjuntando una captura de pantalla donde muestra una conversación con Galarza. Allí admite haberle pegado una piña al joven asesinado.

Sol Martínez es amiga Nahir, la joven que confesó haber asesinado a su novio. En su Instagram comparte distintas fotos donde deja entrever el nivel de cercanía y amistad que mantenía con la imputada.

Admitió haberle pegado a Fernando, aunque se despegó del resto de la causa afirmando: "Estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados", tuiteó Sol.





"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente", aseguró.





Pero su defensa no terminó el tema; por el contrario, recibió una serie de respuestas: "Pobrecita de vos, la acompañaste a cag... a palos. Allá ella, pero vos sos una violenta también" fue una de las primeras réplicas.





"Esta criatura, acompañó a la otra criatura a cag... a trompadas al chico que falleció a un boliche. No me estaba refiriendo a la madrugada en la que fue asesinado. Sino, al evento en el boliche", dijo otro usuario en referencia a la noche navideña.





"Igualmente en los audios que había mandado Perry (Fernando Pastorizzo) lo dice todo. No tapen gente", sumó otro de los amigos de la víctima.





"¿Qué quiso decir con 'me rompió bien la cabeza y se fue'? ¿Le pegó o la bardeó verbalmente?", preguntó en referencia a la captura de pantalla publicada. "Romper la cabeza normalmente lo dicen los jóvenes, como 'me dijo de todo'", concluyó el diálogo con ElDía Online.