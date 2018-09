Fuerte crítica de Antonio Laje al discurso presidencial

Antonio Laje habló en "Buenos Días América" tras el discurso del presidente Mauricio Macri y opinó sobre las palabras del mandatario. ""La verdad es que Macri que no dijo mucho, parece que el presidente no se enteró que está gobernando hace dos años y medio. Porque, la verdad, esta crisis que tenemos hoy es gratuita de este gobierno. No es toda heredada", comenzó su editorial.

"La "Pesada Herencia" comenzó hace doce años y la verdad es que Macri no hizo ninguna de las reformas de fondo que hubieran significado evitar el impacto de, por ejemplo, una sequía grande como efectivamente le pasó al país.

"Porque la guerra comercial de EEUU con China afecta a todos los países, y cuando uno mira alrededor vemos que los países de la región ninguno sufrió ni sufre los embates como sufrimos nosotros. "La desconfianza" no afectó ni a Chile, ni a Uruguay ni siquiera a Brasil ni a Perú ni a Paraguay", explicó Laje.









"Hace dos años y medio que Mauricio Macri gobierno y los temas de fondo que se deberían haber hecho no se hicieron: reforma tributaria, reforma laboran, reforma política, recorte de gastos en la política, no se hizo nada de eso.

"No se llega a gastar 500 mil millones de pesos más que lo que ingresa por una crisis recibida después de dos años y medio".

Ahora ya está, ya pasó, tenés que solucionar esto como sea porque hay que frenar semejante disparada del dólar, con una devaluación del 120% en ocho meses.

El problema es que en ningún caso Macri ve errores propios

Más allá de que el kirchnerismo haya dejado un país completamente desfinanciado, hace dos años y medio que son gobierno y se llega a esta crisis que es "la crisis final", porque si el gobierno de Macri no resuelve esta crisis, no tiene mucho tiempo más", expresó Laje en "Buenos Días América"

Esta editorial fue levantada por Mariano Iúdica en "Involucrados" quién dijo que "suscribía al 100%", las palabras de Antonio Laje.