Fue masivo el repudio a la feroz represión en Neuquén

A través de un petitorio que lanzaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, diversos organismos de derechos humanos se sumaron al repudio generalizado de la violenta represión desatada esta mañana en la fábrica MAM contra sus trabajadores en lucha y sectores solidarios.





Entre las primeras firmas están las del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el CeProDH, la Correpi, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Serpaj, Apel, Cadhu, CMM, la APDH de Esquel, la APDH de La Matanza, HIJOS Mar del Plata, HIJOS Mendoza, Madres de la Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes y demás organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. También dio su apoyo la APL (Agencia para la Libertad). Y se sumaron Justicia Ya! La Plata, HIJOS La Plata, APDH La Plata, Estela de La Cuadra (familiar de desaparecidos), Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, Unión por los DD.HH La Plata, Agrupacion de ex presos políticos “Héroes de Trelew”, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, CAPOMA-DDHH, Red por Derecho a la Identidad, Ex presos políticos de Jujuy y de San Pedro de Jujuy, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Secretaria de DDHH de la CTA A Capital, Mesa de Trabajo por los Derechos humanos de Córdoba, LADH Mar del Plata , Memoria Portuaria, Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Colectivo Faro de la Memoria, Comisión Provincial Por la Memoria La Plata, AMADI (Asociación marplatense por los derechos a la Igualdad), Liga Argentina por los Derechos Humanos filial Mendoza.





En cuanto a personalidades de derechos humanos, políticas y sociales se sumaron al repudio Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Vicente Zito Lema (escritor, docente universitario y abogado de Derechos Humanos), Lolin Rigoni e Inés Ragni (Madres de Plaza de Mayo Neuquén), Patricia Walsh (hija de Rodolfo Walsh), Marcela Brizuela de Ledo (Madre de Plaza de Mayo Filial La Rioja) y Graciela Ledo, Daniel Stragá, Guadalupe Godoy, María Laura Bretal (ex detenida desaparecida), Gloria del Carmen León (ex detenida), Rosana Roldan (hija de desaparecido), Eleonora Alais (hija de desaparecido), Marcelo Miguel Roldán (hijo de desaparecido), Elena Arena (ex detenida), Yamila Zabala Rodríguez ( hija de desaparecido - Comisión Provincial por la Memoria), Rosana Cassataro (Hija de desaparecido), Fabián Muñoz (Hermano de desaparecido - Abuelas Plaza de Mayo M del Plata), Beatriz Rajland, Oscar Schaller (ex detenido desaparecido), Andrea Bello (ex detenida desaparecida), Oscar Guidonne (asociación ex detenidos desaparecidos Mendoza), Pablo Llonto (abogado causas lesa humanidad), Milagro Sala (dirigente Tupac Amaru), Raquel y Jorge Witis (padres de Mariano Witis, asesinado por la Policía Bonaerense), Eugenia Vázquez (hermana de Andrea Viera), Juan Carlos Capurro (CAJ - Federación Internacional de Derechos Humanos), Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Marta Ungaro (familiares de la Noche de los Lápices), Roxana Cainzos (madre de Nehuén Rodríguez), Silvia Minolli (docente de Lavalle y referente en la lucha por la búsqueda de Johana Chacón y Soledad Olivera), Alejandra Ferreyra (Frente de Mujeres para la Victoria Tucumán), Florencia Minici (Colectivo Ni Una Menos), la periodista feminista Marta César, la Multisectorial de Mujeres de Salta. La Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada también adhieren.





Diputadas y diputados nacionales también sumaron sus firmas al repudio. Entre otros, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra del PTS/FIT; Romina Del Pla, Pablo López (MC) Néstor Pitrola (MC) y Soledad Sosa (MC) del PO/FIT; Facundo Moyano y Horacio Alonso del Frente Renovador; Luana Volnovich (UC), Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Remo Carlotto del Movimiento Evita; Axel Kicillof, Horacio Pietragalla, Wado De Pedro, Rodolfo Tahilade, Andrés Larroque, Juan Cabandie, Matías Rodríguez, Santiago Igon, Victoria Donda, Gabriela Estévez, Rodrigo Rodríguez, Laura Alonso, Juan Manuel Huss, Cristina Britez, Lucila Masin, Marcelo Santillán, Martín Doñate, Mauricio Gómez Bull, Josefina González, Carolina Gaillard, Fernanda Raverta, José Pitin Aragón, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Castagneto, Martín Pérez y Fernando Espinoza del Frente para la Victoria. Además firmaron Claudio Lozano (MC), Víctor De Gennaro (MC) y Juan Carlos Giordano (FIT - MC).





También firmó el petitorio los senadores nacionales Juan Manuel Abal Medina, Patricia Fadel (presidenta bloque del PJ Mendoza), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur/Cambia Mendoza) y los legisladores provinciales Myriam Bregman y Patricio del Corro del PTS/FIT CABA, Gabriel Solano y Marcelo Ramal (MC) del PO/FIT CABA; Christian Castillo del PTS/FIT PBA; Guillermo Kane del PO/FIT PBA; Laura Marrone (IS/FIT), Angélica Lagunas IS/FIT Neuquén, Noelia Barbeito (senadora de Mendoza PTS-FIT), Lautaro Jiménez (diputado de Mendoza PTS-FIT), Macarena Escudero y Cecilia Soria (diputadas de Mendoza PTS-FIT), Franco Saillen Surrbacy (Córdoba Podemos); el Bloque de Diputados de Unidad Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Funes del FpV PBA, el Bloque de Diputados de Unidad Ciudadana CABA: Mariano Recalde, Carlos Tomada, Pablo Ferreyra, Magdalena Tiesso, Lorena Pokoyk, Paula Penacca, Leandro Santoro, Victoria Montenegro, Andrea Conde, Gabriel Fucks y Javier Andrade. También los legisladores del Parlasur Fernanda Gil Lozano (FR) y Jorge Taiana (UC).





Diversos periodistas y trabajadores de prensa adhieren al repudio a la represión. Entre ellos Horacio Verbitsky, Fernando Amato (Caras y Caretas), Fabián Rodríguez y Alejandro Wall (Tiempo Argentino), Herman Schiller (periodista, conductor del programa radial "Leña al fuego), Daniel Castelo (Infonews), Matías Colombatti (La Patriada/Radio Continental), Carina López Monja (Radio Ciudad), Sebastián Fernández, Diego Pietrafiesa (Telefe Noticias), Adrián Pérez (Página|12), Adriana Meyer (Página|12), Sebastián Abrevaya (Página|12) y Guillermo Pajoni (Agencia ACTA), Gustavo Pecoraro (La Tribu); Carlos Brigo (Télam), Daniel Glancszpigel, Radio Gráfica; Elio Brat (periodista de Canal 26 y Página|12 en Neuquén), Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad), Mario Hernandez (periodista y escritor. Miembro de la CD de la Coordinadora de Medios de la CABA -COMECI-), La Resistencia Noticias, Daniel García (reportero gráfico), Alicia Pergañeda (periodista), Colectivo Radio Mapuche Petu Mogelein (el Maiten, Chubut). La Agencia Para la Libertad se sumó al repudio. Lo propio hicieron la Comisión Directiva del Sipreba a través de su secretario general Fernando Dondero (Página|12), su secretario adjunto Rubén Schofrin (Perfil), su secretario adjunto Carlos Saglul (Radio Nacional), su secretaria de Acción Social Carla Gaudensi (Télam) y su secretario de Organización Agustín Lecchi (Canal 7).





A su vez firman Roberto Gargarella, Eduardo Grüner, Glenn Postoslki (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Carlos Giriotti (Carta Abierta), Patricia Funes (vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Victoria Basualdo (Flacso - Conicet), el doctor y profesor de derecho Javier Echaide; Julieta Saavedra Ríos (consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Sebastián Ackerman (consejero por graduados de la Facultad de Ciencias Sociales UBA); Antonio Elio Brailovsky, ex Defensor del Pueblo de CABA, ecologista, historiador y economista (UBA), Carla Poth, docente de la UNGS y reconocida investigadora sobre transgénicos en Argentina, Dr. Matías Pandolfi, profesor adjunto FCEN-UBA. Investigador independiente Conicet, Martha Miravete Cicero (Grupo de Mujeres de la Argentina); dirigentes sociales como Juan Grabois (CTEP), sindicales como Daniel Catalano (ATE CABA) y políticos como Vilma Ripoll y Guillermo Pacagnini del MST.





Entre algunas organizaciones sindicales, enviaron su firma los 61 gremios que integran la CGT de la provincia de Córdoba.





También la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas con su presidente Matías Cremonte y León Piazek. Enrique Viale firmó por la Asociación de Abogados ambientalistas de Argentina, como Pablo Palicio Lada lo hizo desde el Movimiento Antinuclear de Chubut. Lo propio hizo el Observatorio Petrolero Sur.





Estas organizaciones sociales y políticas también suman sus firmas: Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Jujuy), Organización social Tupac Amaru, Corriente Nacional Martin Fierro Tucuman, FPDS - Corriente Nacional, Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, Corriente Social y Política Marabunta, Frente Social y Político La Brecha, Venceremos, Comuna Socialista, Bloque de Trabajadorxs Migrantes Estrella Roja y Movimiento Resistencia Popular, Agrupación barrial Domingo Menna de Lanús, Mano de Obra K- Córdoba, Frente Popular Darío Santillán Córdoba, Agrupación Identidad, PO-FIT Necochea, Venceremos Necochea, Libres del Sur Necochea, Convergencia Socialista La Verdad, Movimiento por la Unidad Latinoaméricana y Cambio Social





La Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; Resistencia Ambiental; Pablo Palicio Lada (Movimiento Antinuclear de Chubut), Cora Gamarnik (docente de la UBA e investigadora), Ester Ali (docente Derecho UBA), Abogados ambientalistas, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Resistencia Ambiental, Investigadores Populares sobre la Problemática Minera (IPPM), Investigadores Populares sobre la Problemática Minera (IPPM); Frente Universitario de Luján y Espacio de Lucha Territorial Río Bravo (en Subversión); sumaron su repudio.





El texto del petitorio, que sigue circulando para recolectar más firmas, dice que “los abajo firmantes repudiamos la represión que desató la Policía de la Provincia de Neuquén contra obreros de la maderera MAM en la que fue herido intencionalmente de un disparo por la espalda el diputado Raúl Godoy (PTS/FIT). El disparo fue a un metro de distancia, luego de que se identificara como diputado ante la policía y le quebraron un hueso.









Desde Jujuy llega el repudio de los diputados provinciales del PTS FIT Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández, de los concejales Andrea Gutiérrez y Guillermo Aleman (PTS - FIT San Salvador), de Miguel López y Luis Guerra (PTS - FIT Libertador Gral. San Martín) y Julio Mamaní (PTS - FIT Palpalá).





Desde Salta llegaron las adhesiones de los diputados provinciales Claudio del Plá y Arturo Borelli, de los concejales Cristina Foffani (Capital), Néllida Díaz (Orán), de la senadora (MC) Gabriela Cerrano y del Comité Provincial Salta del PO. El diputado Iñaki Aldasoro de Jujuy también firmó el petitorio.





También llegan las primeras firmas de organizaciones sindicales. Entre ellas obreros de MadyGraf (exDonnelley); Federación Aceitera y Daniel Yofra secretario general; Hugo Cachorro Godoy, Secretario General ATE Nacional. Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores: Claudio Marín secretario gremial; Roberto Baradel dirigente SUTEBA, Estela Díaz secretaría de Género; Jorge Hoffman secretario general de ATE Santa Fe; Beto Pianelli secretario general AGTSyP; Sonia Alesso secretaria general CTERA; Francisco “Tito” Nenna secretario Adjunto CTERA; Victorio Paulón secretario de DD.HH CTA nacional; Eduardo López secretario general UTE. Gustavo Rolandi, secretario organización. Pedro Wasiejko secretario adjunto; Carlos Defeo secretario general CONADU; Yamile Sovolovsky secretaria relaciones internacionales CONADU.





También la CTA Autonoma provincia de Buenos Aires; ATE Provincia de Buenos Aires; AJB (Asociación Judicial Bonaerense) departamental La Plata; AEFIP seccional La Plata; ATE Seccional Ensenada; Cuerpo de delegados docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Cuerpo de Delegados docentes Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP; Comisión Directiva de Sipreba; Secretario General: Fernando "Tato" Dondero (Página|12); Secretario Adjunto; Rubén Schofrin (Perfil); Secretario Adjunto; Carlos "Turco" Saglul (Radio Nacional); Secretaria de Acción Social Carla Gaudensi (Télam); Secretario de Organización Agustín Lecchi (Canal 7); Junta Interna ATE IOMA La Plata; Junta Interna ATE Desarrollo Social La Plata; Junta Interna ATE Ministerio de Economía La Plata; Cuerpo de Delegados ATE Ministerio de la Producción La Plata; Cuerpo de delegados ATE Secretaria de DD.HH La Plata; Junta Interna ATE Educación La Plata; Diana Alac consejera No Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Eleonora Levin Consejera Electa de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Cuerpo de delegados no docentes de la facultad de ingeniería; cuerpo de delegados de la FAHCE; Cuerpo de Delegados no docente de Ciencias Exactas; Consejeros no docentes Gerardo Cambio y Leandro Jofré Facultad Ciencias Exactas; Secretario de Supervisión, Juan Barrionuevo; Facultad Ciencias Exactas; Junta interna ATE Legislatura; Junta Interna ATE ARBA; Junta Interna ATE Ministerio de Asuntos Agrarios; Junta Interna ATE INDEC; Junta Interna ATE Ministerio de Trabajo.





Además de Miguel Iademarco, secretario Adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC); Carlos Ghioldi Secretario Gremial CTA de los trabajadores, regional Rosario, Presidente Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha - La Toma- Rosario; Marcelo Frondizi, Secretario de Acción Social ATE Capital; Daniel “Tano” Catalano Secretario general ATE Capital; Manuel Sueyro Secretario general adjunto ATE Capital y Marcelo Frondizi; AGD UBA.





Y se suman, Edgardo Reinoso, Directivo UF Seccional Oeste; Mónica Schlotthauer delegada Unión Ferroviaria Seccional Oeste; Agrupación Nacional Docentes en Marcha; Jorge Adaro secretario general Ademys; Mariana Scayola secretario de Prensa Ademys; Natalia Capano vocal Ademys; Graciela Calderón secretaria adjunta Suteba La Matanza; Adriana Astolfo secretario general Adosac Pico Truncado; Olga Ortigoza directiva Suteba Matanza; Rubén Pollo Sobrero secretario general UF seccional Oeste; Daniela Vergara, Secretario de DDHH AMSAFE Rosario; Angélica Lagunas secretario general Aten Capital; Silvia Fernández, Secretaria de Organización Suteba Tigre; Daniela Vergara, Secretaria de DDHH AMSAFE Rosario.





Del gremio telefónico: Ariel Velázquez Secretario Administrativo FOETRA y Mesa CTA Ciudad; Belén Bavio Prosecretaria de Asociación Profesionales FOETRA; Monica Ingravidi Secretaria De Género FOETRA; Paula Rey Fortes Secretario de Cultura y Capacitación FOETRA; Marcial Díaz Prosec; de Salud Laboral FOETRA; Mario López secretario Gremial de FOETRA; Fernando Montero Secretario de Jubilados FOETRA; Hugo Ghergo Secretario de Encuadramiento FOETRA; Carlos Giménez Secretario de DD.HH de FATEL, Lista Roja FOETRA; secretaria de DD.HH de FOETRA Buenos Aires. Delegados de FOETRA del Frente Telefónico: Ariel Taverna, Martín García, Facundo López, Pablo González, Fabio Asciutti, Daniel Paschetta; Sebastián Alba, Natalia Balbo, Néstor Alonso, Inés Bozzalla, Rosana Cupeiro, Karina Greppi, Silvia Albornoz, Ezequiel Tanielian, Carlos Julian Ruíz.





También adhieren: Asociación de Trabajadores de Museos; Junta Interna ATE Cultura; Junta Interna ATE INDEC; Junta Interna ATE Mecon Haciendas/Finanzas; Junta Interna de ATE Parques Nacionales; Comisión de Mujeres y Géneros ENRE; Cristian Luna, Secretaria general del SITE de Tucumán; Silvia Fernández, secretaria de Organización Suteba Tigre; Daniela Vergara, Secretaria de DDHH AMSAFE Rosario; Angélica Lagunas, Secretaria general ATEN Neuquén Capital; Estatales En marcha; Marrón Clasista ATE; Asociación de Trabajadores de Museos; Cuerpo de Delegados ATE SSAF Misiones; Franco Romero delegado ATE SSAF Catamarca; Eliana Negrete delegada ATE SSAF. Buenos Aires; Sandra Romero ATE INTA Maimara; Multisectorial de Mujeres de Salta; FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía de la República Argentina en CTAA): Aurora Tumanischwili Penelón, Guillermo López; CTA Autónoma Regional Comarca Andina; Javier Milani, secretario general de ATE Bolsón; Sebastián Debenedetti, comisión directiva ATE Seccional El Bolsón y Agricultura Familiar; Pablo Flores, delegado de ATE Junta Interna Hospital El Maiten Chubut; Victoria Massi, delegada ATE Hospital de Lago Puelo.





Desde Jujuy: Sandra Romero del INTA; Lucía Castro delegada ATE SSAF; ATE SENASA; Gabriela González delegada ATE SSAF Misiones; Mesa de Coordinación Nacional ATE.SAF, Moisés Corregidor delegado ATE Parques Nacionales Calilegua; APL; SOEAIL. Además de el Cuerpo de Delegadxs SSAF Misiones; Comisión Directiva Unión Obrera Gráfica de Córdoba; Ilda Bustos, Secretaria de DDHH CGT Córdoba; Juan Monserrat de docentes UEPC Córdoba; Luis Bazan, Secretario Adjunto del Sindicato de la Alimentación Córdoba; Alejandro Rossi, Secretario general del Sindicato de Televisión Córdoba.





Cientos de adhesiones llegaron desde organizaciones estudiantiles como el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP, el Centro de Estudiantes del ISFDyT 9 de La Plata, el Centro de Estudiantes del ISFD 96 de La Plata. Así como el Cuerpo de Delegados Docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y el de Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ambos de la UNLP. Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP la Conducción del Centro de Estudiantes (Agrupación R. Walsh).





A las que se suman la Federación Universitaria de La Plata (FULP); Aule, Patria grande conducción del Cehce de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata; Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP; Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestra Patria; Centro de Estudiantes del instituto superior de formación docente y técnica (ISFDyT) n 9 La Plata; Centro de Estudiantes del instituto superior de formación docente n 96 La Plata; Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP; Agrupación Rodolfo Walsh - Conducción Centro de Estudiantes, FPyCS; Federación Universitaria del Comahue FUC; Secretaría General de la FUC; Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía y Administración UNCo; -Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería UNCo; Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades UNCo; Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCo; Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Música de Neuquén; Centro de Estudiantes IFD Nro. 12 Neuquén; Centro de Estudiantes IFD Nro. 9 Neuquén; Centro de Estudiantes IFD Nro. 3 San Martín de los Andes; Secretaría General del CEHUMA; Secretaría general del CECEP; Secretaría de Unidad Obrera Estudiantil CEHUMA; Secretaría de Mujeres y Diversidad Sexual CEHUMA; Secretaría General del CECEP; Agrupación Universitaria En Clave Roja; Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista CEPA; Mella Comahue; Agrupación de Participación Estudiantil APE; Giro a la Izquierda; CAUCE Comahue; Frente Estudiantil Hagamos lo Imposible; Ya Basta, Nuevo MAS; Izquierda Socialista; Juventud del MST en FACEP; Agrupación Aluvión; Comité justicia por Santiago Maldonado de Bellas Artes; Estudiantes IFD Nro. 4 y Nro. 6 de Neuquén; Claustro de Estudiantes de Bellas Artes, Claustro de Estudiantes IFD 9.





Desde Jujuy: Daniela Muñoz, consejera estudiantil y Vocal de Literatura IES N° 5 Eugenio Tello, Mario Bautista, consejero estudiantil IES N° 5, Eugenio Tello; Javier Aliaga, vocal de Tecnología; Daniel Matías Uzqueda, vocal de Psicología; Vocales del centro de estudiantes del IES N° 5; Lamia Debbo, Vocal Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales – UNJu; Hugo Ramos, vocal de Ciencias de la Administración; Sergio Colqui, vocalía de Química; Frente Universitario de Luján y Espacio de Lucha Territorial Río Bravo (en Subversión).





Adhieren, Sindicato de Docentes Universitarios de la UNCo ADUNC, Confederación Mapuche de Neuquén- Zonal Xawvn Ko, Gabriel Paissan CONICET-UNCo, Paula Fergnani CONICET-UNRN.