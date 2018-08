Florencia Peña: "La gente se está cagando de hambre y no llega a fin de mes"

Florencia Peña mantuvo con Marcelo Polino en Radio Mitre y a pesar de que advirtió que no quería hablar de política, terminó dejando una de las frases más viralizadas del fin de semana. "Más que el cuadernogate y los aportantes truchos, me preocupa que la gente se está cagando de hambre", dijo la actriz.





Identificada con el kirchnerismo a pesar de que hace bastante tiempo que decidió bajar el perfil a sus declaraciones políticas, Peña fue a hablar sobre su participación en el jurado del Bailando por un sueño , pero no pudo evitar dar su posición sobre el escándalo que ocupa los medios a partir de la difusión de los cuadernos del chofer Centeno.





"Tengo el derecho de hablar cuando quiero, y cuando no, no. A mí me hace mejor, y a mi familia también, no exponerme tanto, todo el tiempo", había dicho, pero poco después se despachó con una había dicho, pero poco después se despachó con una opinión contundente.





"Más allá de un cuadernogate o los aportantes truchos de una campaña, que son dos cosas que están pasando en este momento, me preocupa más lo que está pasando a nivel país: que la gente se está cagando de hambre, que no llega a fin de mes, que hay gente que no puede pagar el gas, la luz", dijo y agregó que la aparición de los cuadernos Gloria "no le genera bronca" pero que empezó a "darse cuenta" de que "todo tiene un manejo con doble vara muy extraño".





"La Argentina es corrupta en esencia, eso no va a cambiar", dijo. "Yo creo en un modelo que no es este: un modelo con un Estado presente, un modelo de subsidios para los que menos tienen. No quiero un proyecto donde la gente se quede afuera del sistema. Y no tiene que ver con un nombre y un apellido: por eso yo no odio".