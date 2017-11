Florencia Kirchner presntó escrito y denunció "una persecución" en contra de su familia

La permanencia en los tribunales duró 25 minutos durante los que presentó el escrito que fue difundido en simultáneo en las redes sociales de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.





En uno de los párrafos del texto presentado al juez, Florencia escribió: "Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal"





La hija menor de la ex mandataria acudió sola a Comodoro Py, se encontraba en la entrada del lugar el ex secretario de la presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli, que quedó afuera esperando a que Florencia se retirara de los tribunales.

Florencia Kirchner llegó a las 9.15 a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde fue citada por el juez federal Julián Ercolini para prestar declaración indagatoria en el llamado caso Hotesur y posteriormente se retiró de la sede judicial.