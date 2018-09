Fin del conflicto: hubo acuerdo entre gobierno y los gremios universitarios

Por su parte, como sucede en los últimos años, la Conadu Histórica decidió rechazar la propuesta. "Rechazamos porque incluye sumas fijas que no forman parte del básico, siendo esto un retroceso de más de 13 años de la lucha docente, porque no incluye cláusula gatillo ante el desborde inflacionario y porque resulta insuficiente ya que no cubre el 30% solicitado por esta federación frente a una inflación estimada por el propio Gobierno del 42%", sostuvieron en un comunicado.