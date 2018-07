Fidel Nadal fue denunciado por abusos y maltratos

Las redes sociales parecen haberse convertido en una herramienta fundamental para las denuncias de violencia de género





Esta vez, la denunciante es la bailarina Caro Alves, pareja por un año del músico Fidel Nadal, a quien acaba de acusarlo de abuso a través de Facebook.





"Ayer Vivi una vez más una situacion de mierda con mi ex pareja Fidel Nadal III Fidel Nadal II Fidel Nadal Shaleka que se cree mi dueño apareciendo en los lugares donde siempre voy, de forma muy violenta, no me pegó directamente, pero ya varias veces hubo forcejeo,el queriéndome apoyar a la fuerza (diciendo que eso es lo que me gusta), o queriéndome besar, preguntándome si no quiero estar más con él (Cuando ya terminamos) está totalmente enfermo y claramente no le importa nada, discutió y forcejeó con la gente del lugar que querían sacarlo,cortaron la música prendieron las luces él se fue pero volvió a los minutos a seguir insistiendo después del escándalo. No tiene ningún límite y muchas veces cuenta con el apoyo de los lugares o la gente ya que lo conocen", arranca a contar la mujer.





Mirá el resto de la denuncia:





Embed