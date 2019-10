Fernández dijo que Macri es historia y le pidió que "no haga ningún disparate"

En sus primeras declaraciones tras el segundo debate presidencial del domingo, el candidato del Frente de Todos (FdT) Alberto Fernández, aseguró ayer que “la Argentina tiene que mirar hacia adelante” y enfatizó que el jefe del Estado y postulante a la reelección de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, “ya es parte de la historia”. Además, dijo que espera que, tras conocerse el resultado de las inminentes elecciones generales –que descontó será a su favor–, el primer mandatario “no se vuelva a enojar y haga algún disparate”.

“La Argentina tiene que mirar hacia adelante, que Macri se quede en la grieta. El resto de los argentinos tienen que abrazarse y seguir avanzando. Macri ya es parte de la historia”, dijo el exjefe de Gabinete al salir de su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, cuando llevaba a su perro Dylan a su paseo matutino.

El candidato responsabilizó al Presidente después de las PASO de haber llamado al Banco Central (BCRA): “Les dijo que liberen el dólar”.

“Espero que (Macri) no libere el dólar”, lanzó Fernández al salir de su departamento rumbo a Olavarría y Bahía Blanca.

De ese modo, el aspirante aludió a lo ocurrido el 12 y 13 de agosto, cuando el dólar se disparó de los 46,55 pesos a más de 60. El salto de la divisa motivó, incluso, una investigación para determinar si hubo responsabilidad del gobierno nacional en dejar correr la devaluación.

En ese marco, Fernández sostuvo que espera que, de ganar las elecciones el domingo, la transición sea “tranquila”, porque “es el juego de la democracia”.

Sobre el anuncio realizado por Macri durante el debate respecto de los créditos UVA y la promesa que dejarán de estar atados a la inflación y lo harán siguiendo el índice de salarios, ironizó dando a entender que sus propuestas llegan tarde. “Tengo que darle una noticia: hace cuatro años que es Presidente”, subrayó.

Acerca del rol de la expresidenta Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, Fernández dejó en claro que participa activamente de la campaña, al tiempo que pidió a los periodistas que “dejen de sembrar cosas que no existen”.

“¿Dónde no está (CFK) en la campaña? La semana pasada hicimos un acto. Dejen de sembrar cosas que no existen”, les pidió el postulante a los periodistas.

Al respecto, agregó que “Cristina apareció en todos lados” y recordó que “estuvo en La Pampa” con él, el jueves, cuando se celebró el Día de la Lealtad peronista.

Desembarco en Bahía Blanca

Los candidatos del Frente de Todos a presidente, Alberto Fernández, a diputado nacional Sergio Massa y a intendente de Olavarría, Federico Aguilera, encabezaron ayer un acto en el Club Pueblo Nuevo de esa ciudad bonaerense. Luego, en una conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca junto al candidato a intendente Federico Susbielles y Massa, Fernández aseguró: “Lo único que me preocupa es la tranquilidad de los argentinos”.

“No sé qué va a dejar (el presidente Mauricio) Macri, pero estaría bueno que él colabore tratando de no trastocar más las cosas y de no hacer todo más difícil”, dijo Fernández durante una conferencia de prensa

Asimismo, el candidato afirmó: “A nadie le pido que piense como yo, sino que me ayude a la empresa común de levantar la Argentina”.

“Tras resaltar que “la mayor prioridad es sacar a los argentinos de la pobreza y erradicar el hambre”, enfatizó: “Les pido a los votantes de Macri que me ayuden a levantar el país. No les pido que piensen como yo, pero sí que me ayuden. Creo que la grieta fue una cosa muy perversa y dañina”.

Fernández también evitó polemizar sobre la participación o no de Cristina en la campaña.