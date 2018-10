Felipe Solá y Facundo Moyano dejan el Frente Renovador y conforman un interbloque. Pensando en las elecciones de 2019, un grupo de diputados del massismo confluirán con el bloque Peronismo para la Victoria y Victoria Donda en el armado de un interbloque que planteará una oposición dura frente al Gobierno de Macri.





Lo anunciarán en una conferencia de prensa es este lunes, en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, y fue anunciada este domingo por Felipe Solá. Conforme los trascendidos de los últimos días, todo indica que el exgobernador bonaerense ha llamado a conferencia de prensa para confirmar su alejamiento del massismo.





Hace tiempo que Felipe hace la suya, distanciado de Sergio Massa, pero hasta ahora faltaba la decisión definitiva.





De hecho, la titular del bloque massista, Graciela Camaño, respondió este domingo ante una consulta de La Voz del Interior que no tiene "ningún enfrentamiento" puntualmente con Felipe Solá y Daniel Arroyo, por los que se le preguntó. "Ellos siguen perteneciendo al bloque. Es cierto que acompañan en los actos a la oposición más cercana a la ex presidenta, pero en el bloque no tengo ninguna novedad para dar".





El anuncio lo hará Felipe Solá, y será este lunes, pues así lo confirmó virtualmente este domingo un tuit del diputado Facundo Moyano, en el que muestra a parte de la nueva bancada en ciernes.









Daniel Arroyo, Fernando Asencio y Facundo Moyano, entre otros, en dirección al interbloque que hoy conforman el Movimiento Evita y Victoria Donda, ex Libres del Sur.





El anuncio

El interbloque conformado por los diputados del Movimiento Evita Lucila De Ponti, Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra y Silvia Horne, junto a Victoria Donda, y los futuros "exmassistas" Felipe Sola, Facundo Moyano, Fernando Asencio, Daniel Arroyo y Jorge Taboada. Este último es un diputado chubutense, sindicalista del gremio camionero, será formalizado hoy.