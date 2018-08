Felipe Solá cuestionó la "destrucción del trabajo" del gobierno y se postuló como presidenciable

Sobre los rumores de un acercamiento por parte de Cristina hacia él de cara al 2019, el funcionario dio su versión: "Hasta el día de hoy, no he tenido ninguna demostración de que eso fuera cierto".

En el mano a mano con Alejandro Fantino , el diputado criticó a los senadores que no dieron quórum en el Congreso, en el tratamiento de los allanamientos a la ex presidente: "No escuché a ninguno que explique porque no bajó".