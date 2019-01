Extorsionaba a un empresario con la amenaza de ventilarle un affaire

Una joven de 21 años acusada de extorsionar a un empresario de la ciudad santafesina de Casilda por medio de las redes sociales para exigirle dinero, y que fue detenida la semana pasada, seguirá privada de su libertad al menos por otros 60 días, aunque no detrás de las rejas, sino en su casa.

La prisión preventiva domiciliaria que deberá cumplir por ese plazo fue dispuesta ayer por la jueza Marisol Usandizaga, en el marco de una audiencia imputativa donde el fiscal que lleva adelante la investigación del caso, Emiliano Ehret, le atribuyo haber cometido el delito de chantaje para sacarle plata a su víctima en 12 ocasiones, lo que representa en total la suma de 35.000 pesos.

La muchacha, identificada como Agustina B., cayó tras una "exhaustiva" investigación a partir de una denuncia radicada en el Ministerio Público de la Acusación de Casilda, que también derivó en la aprensión de su hermano, de 20 años, quien recuperó su libertad aunque se inició una causa en su contra ya que sería cómplice.

Madre de un niño

La magistrada fundamentó su decisión en consonancia con el criterio adoptado ya al final del debate por el fiscal interviniente y el defensor de la imputada, Darío Pangrazi, quienes coincidieron en que se fije un arresto domiciliario ya que la jovencita es madre de un nene de poco más de un año que necesita de su cuidado.

Ello hizo variar la opinión inicial de Ehret, quien había pedido que la incriminada siguiera en prisión preventiva por dos meses, mientras que la defensa recién planteó la morigeración de esa medida por una domiciliaria de 30 días luego de solicitar, sin éxito, la libertar de Agustina argumentando, entre otras consideraciones, que no había suficientes evidencias para acreditar el delito achacado .

Tal postura fue rebatida por la jueza Usandizaga al considerar que existen elementos para sospechar de la culpabilidad de la imputada y hasta exteriorizó su preocupación de que una excarcelación podría permitirle "armar una estrategia con su hermano para echarle la culpa a un tercero".

La presunta estafadora fue apresada en el marco de un allanamiento llevado adelante por la Policía de Investigaciones de Casilda (PDI).

La incriminada habría creado una cuenta de Facebook "trucha" baja la denominación de "La Marita Lima" a fin chantajear por plata al empresario casildense, que es más de 30 años mayor que ella y con el que habría tenido hace un tiempo una suerte de affaire.

Al parecer la joven simulaba ser un familiar suyo que al asegurar tener conocimiento de esa suerte de relación ocasional le pedía al empresario plata a cambio de "no escracharlo" públicamente ni contarle a su hija, por lo que el hombre terminaba cediendo ante el temor de que se concretase la amenaza.

Una docena de pagos

La maniobra le habría permitido a la joven obtener desde el 15 de diciembre al 28 de este mes unos 35.000 pesos entre los 12 pagos extorsivos de 1.500 a 6.500 pesos que, según lo ventilado en la audiencia, realizó la víctima hasta que optó por denunciar la ya insostenible situación. Más aún porque ante cada entrega forzada de dinero le prometían que sería la última, pero a los pocos días volvía a recibir amenazas de una supuesta tía de Agustina que a través de la referida cuenta ficticia de Facebook chantajeaba al empresario con "difundir imputaciones que ofendan su honor" si no llevaba la plata al lugar indicado.

Y era tal el apriete que la víctima hasta llegó a recibir mensajes en el que un supuesto novio o allegado a la falsa tía de la presunta extorsionadora lo instaba a apurar el pago de dinero para no tener problemas.

A partir de la denuncia se llevaron adelante desde el MPA una serie de medidas que concluyeron con la detención de la imputada, que se valía de una cuenta ficticia La Marita Lima para pegar el "zarpazo" y hacerse de dinero fácil hasta que fue descubierta gracias a una "entrega controlada de plata marcada previamente".

Billetes marcados

El accionar para hacerla caer en la trampa consistió en marcar los billetes de la última entrega de 1.500 pesos que la víctima fue extorsionada a pagar, además de tomarse el recaudo de grabar la puesta en escena que dejó al descubierto la modalidad delictiva, aportado como material de prueba.

Luego de concretar la entrega, la PDI, orden de allanamiento mediante, irrumpió en el domicilio de calle Bolívar al 1400, donde fue detenida la presunta autora de los chantajes y se secuestró el dinero "marcado" que estaba dentro de un armario, una tablet y otros aparatos tecnológicos desde donde habría ingresado en la red social para perpetrar su estrategia.

A ello se sumó un procedimiento similar en la casa contigua donde reside su hermano, quien luego de ser apresado recuperó la libertad, aunque se le inició una causa judicial al sospecharse que podría estar encubriendo a la imputada, ya que la cuenta trucha habría sido creada a su nombre. En ese domicilio también se incautaron celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

El denunciante aseguró que le exigían dinero para no contarle a su hija que había "salido" con la joven ahora imputada. El hombre, propietario de un reconocido boliche bailable, dijo que recurrió a la Justicia cuando se "cansó" del chantaje, delito que prevé una pena de tres a ocho años de presión efectiva. Para el fiscal no caben dudas de que la imputada es responsable de los hechos que se le endilgan a través del perfil trucho de Facebook donde ocultó su verdadera identidad haciéndose pasar por otra persona que, en realidad, no existe.