Explosión en una escuela mató a la directora y a un auxiliar

Dos personas murieron este jueves en una escuela de Moreno por una explosión de gas. El hecho ocurrió entre las 7.20 y 7.40 en la sala de profesores de la primaria Nº49 Nicolás Avellaneda, ubicada en Davaine y Félix Roldan del barrio San Carlos, al oeste del Gran Buenos Aires.





Las autoridades aún no confirmaron las causas, pero el parte policial señala que "habría existido una explosión de gas en sector de un salón y pasillo del establecimiento". En Moreno, alrededor del 75% del distrito no tiene gas de red.





De acuerdo a los primeros reportes policiales, las víctimas fatales son Sandra Calamano (48), la vicedirectora, y Rubén Orlando Rodríguez (45), el portero de la institución, una primaria de jornada completa. A raíz de la fuerza de la explosión, el cuerpo de Calamaro quedó "en el patio delantero de una vivienda ubicada frente a la escuela", mientras que el cadáver del auxiliar quedó en el patio del colegio.









En el hecho no habría menores involucrados ni otros heridos de consideración. "No fue una tragedia mayor porque los chicos entran 15 o 20 minutos más tarde. Si no, estábamos frente a un desastre", dijo poco después de conocida la noticia una fuente educativa a Clarín.





El jefe de bomberos de Moreno, Ariel Barcala, confirmó a TN que la explosión se dio en una estufa "alimentada por gas envasado", que provocó "un derrumbe en la sala de profesores". Sin embargo, esta información no fue ratificada aún por las autoridades bonaerenses.





Esta mañana, afuera de la escuela, se congregaron decenas de vecinos y padres de alumnos de la escuela, otros docentes y auxiliares y dirigentes gremiales. Cuando llegó Roberto Baradel, fue aplaudido: el titular de Suteba dijo que las escuelas públicas están en mal estado porque "los hijos de los funcionarios van a escuelas privadas".





Los padres congregados fuera de la escuela aseguraron que hacía varios días que sentían olor a gas, y que se hicieron entre 6 y 8 denuncias por pérdidas. También contaron que la vicedirectora se había quedado el miércoles hasta las seis de la tarde en el establecimiento esperando por la reparación.









Por su parte, el intendente de Moreno, Walter Festa, dijo en Crónica TV estar "muy dolido" por la situación y aseguró que la responsabilidad por el mantenimiento de las escuelas es del Consejo Escolar de la Provincia. El Consejo Escolar de Moreno está intervenido desde octubre del año pasado, por irregularidades en el sistema de contratación de comida para los comedores.





"Tanto las escuelas como la Policía son responsabilidades que no son del intendente. Reparar una escuela o solucionar la pérdida de gas es responsabilidad del Consejo Escolar de la Provincia, que está intervenido. No sé qué están haciendo ellos en este momento. Yo me estoy interiorizando en el tema y en un rato voy a ir para allá", agregó.





En el caso interviene en el hecho la UFI 8 de Moreno, a cargo del fiscal Urrutia.