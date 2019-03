Pedro Etchebest, el empresario que acusó por extorsión al falso abogado Marcelo D'Alessio, anticipó que denunciará ante la Justicia a la diputada de Cambiemos Mariana Zuvic por las "gravísimas, infundadas e injuriosas" acusaciones que esta hizo en su contra. "Soy una víctima del Estado que debe protegerme y entregó mi foto" para su difusión, criticó el productor agropecuario, y afirmó que le "preocupa muchísimo" que la causa en la que está vinculado el fiscal Carlos Stornelli pueda quedar en manos de algún tribunal de Comodoro Py.

"Es una burda mentira. Lo hace porque se siente impune", afirmó Etchebest. "Le voy a hacer juicio por todo lo que dijo, ya he hablado con mis abogados", subrayó en referencia a la denuncia de la diputada que, no obstante, ayer advirtió que hará formalmente esa presentación. Zuvic había dicho que a Etchebest "lo plantaron" para entorpecer la causa de las fotocopias de los cuadernos. Dijo también que él "no es un pobre productor agropecuario" sino que tiene "una propiedad de 12 millones de dólares en Miami" y que "estuvo detenido con su hijo durante más de un mes y medio por trata de personas, menores, proxeneta, en una causa que está radicada en Mar del Plata".

Natalia Salvo, abogada de Etchebest, negó las acusaciones en diálogo con la radio porteña AM750. "Mi cliente fue citado por una causa de reducción a la servidumbre, que no es 'proxenetismo', y que Zuvic mezcla con una cuestión de menores", explicó. En esa causa, agregó, "se le dictó la falta de méritos porque era en relación a un campo que él dio en alquiler y que, al presentar el contrato de locación, se le dictó la falta de mérito en 24 horas", remarcó.

Respecto de los presuntos bienes en Miami, la abogada negó que Etchebest tuviera esas propiedades y sostuvo que, en caso de tenerlas, su importancia sería relativa en la denuncia que hizo contra D'Alessio. "No tiene una propiedad en EE.UU. ni de 12 millones de dólares ni de otro monto. Quien vive en ese país es su hijo, que tiene una propieda d de un valor muchísimo más inferior", detalló. "Decir que soy proxeneta es algo muy bajo y soez. No me puede denostar de esa manera, es una falta de respeto", dijo Etchebest, al tiempo que aseguró: "Nunca estuve preso".

Durante una entrevista por radio El Destape, el empresario se autodenominó como "una víctima de extorsión" y también: "Víctima del Estado que debe protegerme y entregó mi foto". "El Estado me entregó", insistió.

En este sentido, lamentó que "nadie del Gobierno" lo haya llamado para ofrecerle custodia debido al tenor de sus denuncias, y afirmó sentirse desamparado: "No tengo ningún tipo de protección". "Soy una víctima y me vuelven a victimizar", añadió. Etchebest cuestionó también los planteos presentados para que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, deje de estar al frente de la causa contra D'Alessio y que salpica al fiscal federal Carlos Stornelli. "Me llama la atención que le quieran sacar la causa a ese juez, que es honorable y que ha asumido esta situación", concluyó.

Zuvic aseguró a través de Twitter que la Coalición Cívica presentará mañana una ampliación de la denuncia contra Ramos Padilla, a quien acusa de integrar "una estructura que intenta blindar" a la senadora y expresidenta Cristina Kirchner, tras los supuestos "avances en la causa de los cuadernos" que nunca fueron presentados ante la Justicia.

Por otra parte, Etchebest cuestionó la actitud que Stornelli tuvo tras la denuncia que lo vincula a D'Alessio. "Como persona de bien tenía que haberme llamado", indicó, y consideró que ello le hubiera dado "tranquilidad". "¿Saben la tranquilidad que me hubiera dado si hubiese puesto su teléfono a mi disposición y decir que él no tuvo nada que ver?", preguntó.

"Yo fui muy respetuoso con él. No dije que lo vi recibiendo dinero ni que lo vi cobrando. He sido respetuoso y he tratado de ser lo más objetivo posible", concluyó.