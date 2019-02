Buenos Aires.- El empresario Pedro Etchebest ratificó la denuncia por "extorsión" que presentó ante el Juzgado Federal de Dolores, en Buenos Aires, y en la que están involucrados el fiscal Carlos Stornelli y el abogado Marcelo D'Alessio, y reconoció que debido a la magnitud de sus acusaciones decidió "esconderse", tanto él como su familia.

"Esta gente es tan poderosa, y me lo ha demostrado, que me siento expuesto", dijo a la vez que negó estar involucrado en la trama de las supuestas coimas relatadas en los supuestos cuadernos de Centeno.

Etchebest es el productor agropecuario que denunció ante el juez Alejo Ramos Padilla que había arreglado con D'Alessio, un hombre vinculado a la DEA y cercano a Stornelli, la suma de 300.000 dólares para evitar que se lo investigue por una denuncia hecha en su contra por el expresidente de la Oficina de Control Agropecuario (ONCA) Juan Manuel Campillo, quien lo habría signado como "recaudador" de ese organismo (Ver aparte).

"No entiendo por qué se la han agarrado conmigo", dijo el empresario durante una entrevista en el programa La inmensa minoría, por radio Con Vos, en la que relató parte de los hechos del caso, aunque sin detalles debido al secreto de sumario que rige: "D'Alessio irrumpe en mi vida. Hacía dos años que no lo veía, hasta que el 28 de diciembre me llama y empieza el calvario".

Etchebest admitió conocer a D'Alessio "desde 2013 o 2014" pero aseguró que no eran amigos. "Solo era una relación formal, común, pero no de amistad", puntualizó. El día que se vieron, siempre según su relato, el abogado le habría dicho: "Estás nombrado por el señor Campillo diciendo que vos eras el cajero de él y que te ocupabas de eso".

Esas son "todas mentiras", remarcó el empresario, que reconoció haber conocido a Campillo "en 2017", cuando aún "no era un funcionario público". Luego de esto, prosiguió, fue a ver a un abogado que le comentó que D'Alessio era "conocido en el ambiente y se ocupa de la extorsión", y le recomendó "grabar, grabar y grabar" las reuniones con él. "Yo no tengo nada que ver con lo que se me imputa", insistió.

Ratificó también que durante esa reunión el abogado le habló "en nombre de Stornelli" y aseguró que "todos los elementos" que dan cuenta de ello "los presenté en la denuncia". "Por supuesto que estoy convencido de que D'Alessio hablaba en nombre de Stornelli. Pero cuando una persona habla en nombre de alguien, es difícil corroborarlo hasta que no se lo demuestre."

Se exculpó de dar más detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa. "Yo no demandé a Stornelli –aclaró-. Lo que hice es una denuncia de extorsión y la Justicia va a actuar en función de todos los elementos probatorios en la causa."

No obstante, admitió que le "encantaría hablar" al respecto. "Me salgo de la vaina por decir las cosas que muchos callan porque tienen miedo. Yo también tengo miedo, pero se tiene que acabar la injusticia", agregó, y se manifestó confiado en que se hará "justicia" con su denuncia.

Eso sí, añadió, "el único temor que tengo es por mí y por mi familia". Por eso "he tomado el resguardo y la protección física mía" y, sin decir adónde, admitió estar "escondido". "Esta gente es tan poderosa, y me lo ha demostrado, que yo me siento expuesto", sostuvo, e insistió: "Creo en la Justicia por más que haya gente que la tuerza".

Todo el suceso ligado al fiscal, su enlace (o supuesto) y el empresario fue dado a conocer por el periodista Horacio Verbitsky, quien abonó el artículo con fotos, videos y capturas de diálogos vía WhatsApp. La revelación causó tanto revuelo en ámbitos políticos y judiciales nacionales que la mayoría de los portales dedicaron los mejores espacios a reproducir el caso.





El abogado que se ofrecía como enlace para "aliviar" causas judiciales