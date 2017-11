Entraron a robarle y se llevaron hasta las cenizas de su hijo

"Estoy desesperada, porque para mí significaba tenerlo cerca, aunque no lo tenga con vida", declaró la mujer a Crónica luego del asalto en su vivienda de San Justo.





"Se me llevaron un televisor, un equipo de música, y demás electrodomésticos. Pero eso no me interesa, sólo quiero recuperar los restos de mi hijo, que estaban en una cajita de madera, cerrada con tornillos. Yo creo que se la llevaron pensando que había algo de valor para ellos", explicó la mujer.