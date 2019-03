Encontraron muerto al perito forense Osvaldo Raffo

El prestigioso médico forense Osvaldo Raffo fue hallado este lunes muerto de un balazo en la bañera de su casa, en el partido bonaerense de San Martín, donde los investigadores hallaron una nota firmada.





Según fuentes policiales, el mensaje estaba dirigido al juez y decía que no aguantaba más los dolores que lo aquejaban por una enfermedad que atravesaba. "No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone", dice la nota que dejó Raffo, de 88 años.





la nota de raffo.jpg