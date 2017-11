En una emotiva ceremonia, el Congreso de la Nación distinguió a La Capital por sus 150 años

El Diario La Capital recibió esta tarde en el Congreso de la Nación la distinción "Domingo Faustino Sarmiento" con motivo de cumplirse el 150º aniversario de su fundación, a conmemorarse el próximo 15 de noviembre.

En el acto, llevado a cabo en Salón Azul del Senado de la Nación, el senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti, fue el encargado de entregar la distinción al titular del Grupo América y del directorio del Diario La Capital, Daniel Vila, en medio de los cerrados aplausos de los presentes, entre quienes se encontraban representantes de los tres poderes del Estado, tanto del estado nacional como de Santa Fe, además del municipio de Rosario.

Por último, el titular del Grupo América y del Diario La Capital indicó que "hoy nos convocan los 150 años de un diario. Ayer nos encontramos celebrando los 200 años de nuestra independencia. Ruego a Dios que mañana seamos capaces de celebrar sin distancias ni rencores lo que realmente somos: Argentinos!"

Además se dieron cita el diputado provincial Héctor Cavallero; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto; el secretario General del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona; el exgobernador de Santa Fe Hermes Binner y el ex gobernador de Buenos Aires y diputado electo Daniel Scioli, y Alejandro Fantino , entre otros.

"15 de noviembre de 1867. Ciento cincuenta años. Un siglo y medio.

"Hoy, en esta época signada por el vértigo, amante de la instantaneidad, ese lapso parece inconcebible en la vida de una empresa.

"Pero por un momento transportémonos en el tiempo y pensemos que 150 años atrás no existían los automóviles, ni los antibióticos, ni el plástico. Las ciudades se iluminaban con gas. Los viajes desde Buenos Aires a Rosario tomaban más de un día y se hacían en carreta. Todavía el ferrocarril no llegaba a esta ciudad.

"El Martín Fierro no había sido escrito. Borges no había nacido. Del cine no se tenían noticias y la fotografía estaba en sus albores.

"La guerra de la Triple Alianza en la que Argentina, Brasil y Uruguay enfrentaron a Paraguay se encontraba en su punto de máxima beligerancia.





"Por aquellos tiempos nuestra Constitución Nacional tenía sólo 7 años. Hacía 5 años que tras superar un turbulento período de guerras civiles, habíamos dejado de ser la Confederación Argentina para pasar a ser 'La Nación Argentina' con la asunción de Bartolomé Mitre como presidente.

"Fue en aquel lejano 1867, en la pequeña pero ya pujante Rosario, cuando Ovidio Lagos fundaba La Capital. El flamante periódico nacía de la mano del líder entrerriano Justo José de Urquiza, vencedor de Rosas en Caseros.





"En la incipiente Nación se discutía en qué lugar se emplazaría la ciudad capital de la Argentina. Urquiza alimentaba el sueño federal que Rosario se convirtiera en esa sede geográfica, desplazando así a la poderosa Buenos Aires.





"Eso fue lo que hizo que Lagos prestamente volviera a su tierra de origen, con la misión encomendada por el propio Urquiza, de fundar un diario en donde se constituiría la capital del país. De ahí el nombre con el que bautizó a este periódico: La Capital.





"Esta innovadora idea que desde sus páginas apoyaba el diario, seguramente hubiera modificado sustancialmente la fisonomía de nuestro país.





"Atravesando con éxito las Cámaras Legislativas, el proyecto para constituir a Rosario como Capital de la República Argentina, alcanzó el rango de ley en dos oportunidades. En ambas fue vetado. Primero por Mitre y luego por Sarmiento.

"Sin embargo, Rosario siguió adelante con enorme fuerza. Nunca dejó de crecer. "Entre ese remoto ayer y este dinámico presente, los cambios han sido profundos. Las páginas de La Capital no sólo los han reflejado, sino que en muchos de ellos ha sido protagonista. En un ida y vuelta constante, los rosarinos empujaron a nuestro diario en su crecimiento y el matutino hizo lo propio con la ciudad.





"La Capital peleó denodadamente para que el puerto fuera una realidad que conectara la llanura pampeana con el mundo entero, que la llevó de ser una humilde villa fluvial a una gran urbe contemporánea. Más tarde, la industrialización reforzaría su perfil de ciudad de trabajo, productiva y emprendedora, sin perder por supuesto su pujanza agropecuaria y comercial. "Y allí nuevamente estaba La Capital poniendo en tinta los intereses de toda una sociedad que sabía que trabajando tendría un futuro de grandeza como es este presente.





"Siempre inquieto, curioso y vanguardista, el diario fue adaptándose a los tiempos. A las innovaciones que lo rejuvenecieron una y otra vez. De la legendaria impresión en caliente, se pasó a la composición en frío. Del histórico formato sábana, al actual tabloide de lectura más cómoda. Del blanco y negro, al color.





"La redacción ya no cierra nunca. Despliega su actividad durante las veinticuatro horas, no sólo para producir la edición en papel, sino por la constante actualización informativa de su página web.





"Nuestro desafío como medio de comunicación, en este presente complejo y vertiginoso, no es distinto del que inspiró e impulsó al fundador. Construir una relación de inquebrantable confianza con los lectores. Mantener vivo y lozano el vínculo entre La Capital y Rosario, cuya prolongación en el tiempo ha logrado que prácticamente no se pueda concebir al diario sin la ciudad, a la ciudad sin su diario.





"El modo de plasmar ese objetivo a lo largo del tiempo se ha sostenido sobre dos pilares. Rigor informativo y profesionalismo periodístico. Esas son las palabras clave que han puesto en práctica durante 150 años nuestros periodistas, a quienes hoy quiero especialmente reconocer y agradecer. A los que estuvieron y a los que están.





"Estoy orgulloso de ser quien desde hace 20 años preside el diario La Capital y mas aún por poder hacerlo en este trascendental aniversario. Nuestro periódico es una magnífica combinación de tradición y renovación, de rico pasado y auspicioso presente.





"Finalmente en este histórico Palacio Legislativo, que es el monumento a la República y la salvaguarda de las Instituciones, quiero compartir una reflexión con todos ustedes.

"Hoy nos convocan los 150 años de un diario. Ayer nos encontramos celebrando los 200 años de nuestra independencia. Ruego a Dios que mañana seamos capaces de celebrar sin distancias ni rencores lo que realmente somos: Argentinos!".