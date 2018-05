En un solo día se anotaron 142 aspirantes para adoptar a tres hermanas santafesinas

La primera jornada de convocatoria pública a nivel nacional para adoptar tres hermanas que hizo la provincia tuvo un aluvión de interesados: 142 inscriptos de 15 provincias, la gran mayoría de nacionalidad argentina y un matrimonio boliviano que reside en provincia de Buenos Aires.

"La verdad, no esperábamos esta muestra de solidaridad tan notable para brindarle amor a las niñas que, por circunstancias de la vida, hoy se encuentran institucionalizadas, pero su único deseo es formar una familia las tres juntas", resaltó el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza.

En paralelo, el funcionario del Ministerio de Justicia provincial defendió la convocatoria pública y federal que hizo la gobernación, tras no prosperar el trámite en el Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). Lo hizo ante las críticas de parte del arco opositor en la Legislatura (ver aparte).

Figueroa Escauriza atribuyó el aluvión de inscripciones "en especial a la difusión que se le dio al caso a través de los medios de comunicación. Esto demuestra que muchas personas y parejas están interesadas en adoptar y muchas veces no están inscriptas en el Ruaga", indicó.

El titular de la Secretaría de Gestión Pública remarcó que en este caso "se trata de una situación más compleja, porque son tres hermanas, ninguna de ellas recién nacida, y no es fácil encontrar tantos interesados".

De acuerdo a datos oficiales a los que tuvo acceso La Capital, desde las 8 de la mañana de ayer y hasta las 19, había 142 inscriptos. De ellos, 37 eran de Santa Fe, 35 de provincia de Buenos Aires y 17 de Capital Federal.

Según la información desagregada, entre las localidades con más inscriptos figuraron Rosario, la ciudad de Santa Fe, Paraná y Villa Krause en la provincia de San Juan.

Del total de inscriptos 65 están casados, 36 solteros, 20 están bajo el régimen de Unión Convivencial, 13 divorciados, 4 separados y 4 han perdido por fallecimiento a su cónyuge y están viudos.

La primera solicitud fue enviada por una mujer soltera de Sunchales, tres minutos después de que se habilitara el sitio www.santafe.gov.ar/convocaruaga, donde puede completarse el formulario para ingresar a la lista de interesados.

La iniciativa provincial que se realiza por internet hasta el 18 fue el paso siguiente tras haber agotado la búsqueda de una familia a través del Registro Ínico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) y la Red Federal de Registros.

El Ruaga recibe todas las solicitudes de las personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que desean adoptar una niña, niño o adolescente, los evalúa y conforma una lista única provincial ordenada cronológicamente.

Cada vez que el Ruaga toma conocimiento de que un niño fue declarado en situación de adoptabilidad por la Justicia, busca postulantes en la lista única de acuerdo a la disponibilidad adoptiva declarada.

Cuando se agota la búsqueda por no encontrar aspirantes que se ajusten a la adoptabilidad y tampoco hay una respuesta favorable del pedido de colaboración a la Red Federal de Registros, se procede a la convocatoria pública.

Se busca "maximizar la búsqueda de una familia para que toda niña, niño o adolescente de la provincia de Santa Fe pueda tener un hogar y crecer en un ambiente de compresión donde se le brinde amor, cuidado integral de su salud, educación y seguridad", completó Figueroa Escauriza. Esta situación fue la que ocurrió con las tres hermanas de 9, 13 y 15 años nacidas en el cordón industrial.

Niegan irregularidades y defienden la difusión

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, defendió la convocatoria pública y federal que hizo el Ministerio de Justicia de Santa Fe ante las críticas de parte del arco opositor en la Legislatura provincial. "Se cumplieron todos los pasos legales antes de llegar a esta instancia, no hubo ninguna irregularidad", planteó el funcionario.

Las críticas partieron de la legisladora santafesina Patricia Chialvo (PJ), quien puso en duda que se hayan cumplimentado todos los pasos administrativos previstos en la legislación vigente.

"No tenemos la certeza de que se hayan agotado todas las instancias previas para hacer esta convocatoria pública a través de los medios, que viola la ley y parece convertirse en una subasta pública", disparó la diputada por La Ocho. Según Figueroa Escauriza, "esa crítica parte del desconocimiento. No sólo se han cumplido todos los pasos legales sino que esto está supervisado por la Justicia, que también ha dado su aval", dijo. El funcionario fue más allá y promovió la difusión mediática de las convocatorias. "Esto nos permite llegar a un público masivo que muchas veces no está inscripto en el Ruaga y así sumar posibles adoptantes", indicó. Y contó que de la última convocatoria pública que terminó con la adopción de una menor en Funes, "quedaron varios interesados que terminaron anotándose en el Ruaga y adoptaron ya a 14 adolescentes de entre 12 y 14 años, que antes no lograban encontrar una familia".