En otro cruce por el aborto, frenaron a Gastón Recondo: ''Están enchastrando el debate''

Este sábado, Recondo fue el primero en opinar: "A mi me cuesta pensar en el embrión como si no fuera una persona o que no tenga vida. Para mí hay vida desde la concepción, no solamente porque así lo declara la Academia Nacional de Medicina, además hablo por experiencias personales".

En esa línea, el actor cuestionó "por qué se le tiene que prohibir a las mujeres si quieren interrumpir un embarazo", a lo que el periodista le respondió: "No es que se le quiere prohibir. No termina de quedar en claro qué implica hacer un aborto, porque, por ahí, un aborto exitoso significa que alguien deje de vivir y no precisamente la mujer que entra a la salita".





En ese momento, Minujín señaló: "Yo no creo que ayude al debate mostrar un bebe de diez meses diciendo 'me están matando'. Me parece que, en general, no está siendo de todo noble el debate".





"Si una mujer quiere, por el motivo que sea, interrumpir el embarazo, yo creo que el Estado tiene que acompañar eso", afirmó.