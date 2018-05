Elisa Carrió y Nicolás Dujovne: "Estamos muy bien"

Elisa Carrió y Nicolás Dujovne mantuvieron diálogo con Marcelo Bonelli en el programa radial Sábado Tempranísimo. El tema central fue la abrupta suba del dólar en 15 días y cómo impactó en los mercados la decisión del Gobierno, finalizada la conferencia de prensa de este viernes.

Por su parte, la diputada aseguró que "la gente no tiene por qué entrar en pánico" porque "Las reservas son sólidas, estamos bien". "Corralito, cepo, son todas mentiras, estamos muy bien de reservas". Por otro lado, el ministro de Hacienda aseguró que "era importante detener la volatilidad" "La Argentina camina inexorablemente hacia el equilibrio fiscal".





"No es tanta la corrida cuando uno ve lo que pasó en el mundo, no fue una cosa dramática". "No fueron los pequeños ahorristas, fueron grandes movimientos", explicó Elisa Carrió.





"Hubo mucha gente de cambiemos que pedíamos ver el cómo. Hay que acomodar la economía pero no con ajustes brutales". "Yo anticipo la jugada. Agustín Rossi me va a venir a hablar de tarifas?". "Yo no voy a traicionar a los que me votaron", afirmó.









"La sociedad tiene que saber que no teníamos reservas cuando asumimos y hoy hay 60 mil millones". "Comparto la crítica de la oposición, no comparto la demagogia de querer retrotraer todo a 2015".





"La gente no se tiene que desesperar e ir al dólar". "Hay un microclima en Buenos Aires con el dólar y el periodismo tiene que ser responsable", remarcó. "Obviamente no nos gusta esta tasa de interés, pero de alguna manera había que frenar esto". "La única preocupación que tienen los inversores es que nosotros no ganemos en 2019"









"Fui a la rosada, tocamos todos los temas y me fui muy tranquila". "La república va a terminar bien. Macri también. Va a renovar". "El dólar va a quedar a 21,50 estimo". "La argentina no va a dejar de ser especulativa, alguien jugó en la hora final del cierre de mercados.









"A Marcos Peña no hay que pegarle tanto. Las decisiones dura las toma Macri". "Vuelvo a insistir en llevar tranquilidad a la gente". "Estamos más preocupados por la inflación que por el dólar". Y aseguró que "un dólar por debajo del 21 funde a la industria exportadora".













Nicolás Dujovne también intentó llevar tranquiladad: "Es muy probable que la inflación de Mayo sea más baja que la de Abril" "El costo que decidimos tomar fue evitar una crisis" "Argentina va a seguir creciendo"."No plantearía esto en términos de guerra". "El valor del dólar en el día de ayer es un valor más que competitivo" "Tenemos la ventaja de tener un tipo de cambio que flota", contó.













"Evitar crisis es lo más importante" "Tasas altas pueden afectar la economía; pero depende de cuánto duren". Con repecto a la oposición, opinó: "Se ha portado bien en algunas ocasiones, en el tema tarifas no. Al pan pan y al vino, vino". "Estamos listos para trabajar con la oposición en otros proyectos en los que seguramente vamos a coincidir" "En el tema tarifas no estamos de acuerdo con la oposición y lo decimos, simplemente así".









"Voto porque a le economía de Macri le falta tiempo y perseverancia, vamos por el buen camino". "La semana que viene deberíamos ver menos intervención del Central".













"Siempre estamos atentos y listos para reaccionar, hay un equipo trabajando codo a codo". "Vamos a generar las condiciones para que la Argentina nunca vuelva a tener una crisis", finalizó.





"tipo de cambio más alto nos vuelve más competitivos"