El terrible llamado de Sergio Denis a su novia antes de subir al escenario

El lunes por la noche, pocos minutos antes del accidente, hubo una comunicación que dejó a Verónica Montti, novia de Sergio Denis , preocupada. No sabía por qué, pero a las 20.45, el cantante, que estaba por salir a escena, agarró su teléfono, marcó el número de Verónica -con quien había hablado media hora antes- y le confesó que no se sentía bien. La última comunicación entre ambos fue, de alguna manera, una premonición acertada: Denis no tenía ganas de subir al escenario.

"El ultimo contacto con él lo tuve anoche. Primero hablamos a las 20.15: fue una charla normal, como cualquier pareja, y nos referimos a su cumpleaños, que es el sábado", afirmó Verónica en TN. "Pero a la media hora me volvió a llamar: eso me pareció un poco raro. Me dijo que ya estaba por salir al escenario a cantar y que estaba cansado. 'Tengo más ganas de acostarme que de hacer el show', me aseguró. Lo noté raro. Fue una situación extraña. Nos mandamos un beso y me desconecté", agregó. Pocos minutos después, Sergio Denis era trasladado al hospital Ángel Padilla de Tucumán por la caída.