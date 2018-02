El sindicalismo opositor marchará el miércoles 21

El Sindicato de Camioneros modificó ayer la fecha de la movilización convocada originalmente para el 22, a raíz de la controversia generada con familiares de la tragedia de Once y la realizará un día antes para que no coincida con el sexto aniversario del accidente ferroviario que costó la vida de 52 personas. El anuncio fue formulado por el dirigente Pablo Moyano durante una reunión realizada en el gremio camionero del que participaron los principales dirigentes de las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y los diputados nacionales de Unión Ciudadana, Walter Correa y Vanesa Silley, tras un propuesta del gremialista ferroviario Rubén Pollo Sobrero. En el escenario se ubicaron junto a Moyano el dirigente de Suteba, Roberto Baradel; el bancario Sergio Palazzo, y los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, quienes acompañaran la movilización del 21.

En primera fila estuvieron presentes los dirigentes sindicales Ricardo Cirielli (aeronáuticos), Aníbal Torreta (municipales porteños), Facundo Moyano (peajes), Víctor Gonzáles (municipales nacionales), Daniel Yofra (aceiteros) y el exlegislador porteño Gustavo Vera.





Hugo Moyano, crítico

Luego de que Moyano (h) explicara que se había modificado la fecha atendiendo los reclamos de los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, Micheli calificó como "muy buena" la decisión de cambiar la fecha, que había sido lanzada "en el fragor de la lucha y no para generar polémica".

Posteriormente se sumó al encuentro Hugo Moyano, que agradeció el apoyo de los dirigentes a la movilización y sostuvo: "Si no reaccionamos a tiempo, estos señores nos llevan puestos, porque no tienen escrúpulos en seguir adelante a pesar de saber claramente que el país no anda nada bien". Además de criticar al gobierno nacional, también arremetió contra la dirigencia sindical, al señalar: "Sabemos que siempre alguno falta y creo que cuatro o cinco sillas van a faltar el día de la movilización". "Miren hasta qué punto llega ese compromiso y sumisión que tienen algunos con el gobierno, que les mandan a decir que no van a participar. No hace falta decirlo: no vienen y punto", indicó.

"Lo que pasa –agregó Moyano– es que les exigen que digan que no van a venir, pensando que con eso van a debilitar la movilización, pero en vez de debilitarla la fortalecen porque no vendrán los dirigentes pero sí los trabajadores y eso es lo que nos interesa".

Finalmente acusó al Gobierno de "tapar a través de algunos medios lo que pasa en el país", y citó como ejemplo que "cada vez que habla Pablo o yo, allanan Independiente o Camioneros". De esta forma ratificó su enfrentamiento con Macri y la política económica del Gobierno.





Sin el apoyo de los "gordos"





El sector de "gordos" e independientes ratificaron que no participarán de esta movilización, aunque aseguraron que permanecerán en sus cargos en la CGT y que bregarán por la unidad sindical. El referente de este sector, Rodolfo Daer, se pronunció por continuar bregando parar lograr "la unidad total del movimiento obrero". Además se solidarizó con todos los sindicatos en conflicto, y rechazó "el intento de vulnerar a los gremios a partir de extorsiones por la firma o no de una mejora salarial".