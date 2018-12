El senador radical denunciado por acoso rompió el silencio y se defendió en la sesión

Ni bien comenzó la sesión extraordinaria en el recinto pidió la palabra y señaló: "Inicialmente niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se denunció en la causa y de la cual no he sido formalmente notificado".





Dijo además que realizó "las acciones necesarias a fin de ponerme a Derecho. Me he presentado en el expediente sin haber tenido acceso al mismo por no permitirlo la situación procesal".





Por último, en un breve mensaje dijo que ponía a disposición sus fueros parlamentarios. Esto fue a título simbólico, ya que los fueros no inhabilitan una investigación judicial y un legislador no puede renunciar a ese derecho.





Minutos más tarde salió del recinto y enfrentó a los medios de comunicación. Allí remarcó que "soy una persona inocente. No tengo nada para ocultar, me puse a Derecho" y presentó al letrado Claudio Calabresi como su "vocero y abogado".





Perfil indicó que Calabresi ahondó en la causa: "El juez es el doctor Lijo, dio vista de la causa el doctor Delgado, quien requirió una serie de medidas que son de forma, el proceso sigue normalmente. El celular no tiene porqué entregar el celular, la señora es la que tiene que someter su celular, no es la persona a la que ella denuncia. Nosotros no tenemos acceso a la causa todavía. Fue de la fiscalía al juzgado, y ahora la tiene Lijo".

