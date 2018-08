El Senado vuelve a intentar avanzar con los allanamientos a Cristina y organizan marcha por su desafuero

El Senado va a volver a intentar debatir los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner. Se especula que el PJ no kirchnerista dé un mayor apoyo al quórum y que finalmente se pueda iniciar la sesión.





La semana pasada (y la anterior) no se llegó al quórum de 37 para iniciar el debate. El peronismo no K no habilitó la sesión para cuidar sus alianzas con los kirchnerismos provinciales. En Cambiemos faltó Esteban Bullrich (de viaje) y la fueguina Sonia Boyadjian (por una cirugía programada).





Dicen que esta semana va a ser diferente. Esteban Bullrich va a estar. Y el líder del PJ en el Senado Miguel Pichetto dice haber convencido a algunos de su bloque para que, al menos, den Quorum. Este martes a las 18 se junta el bloque a intentar unificar una posición.





En el mejor de los casos, solo los allanamientos a las casas de Cristina. Por ahora no hay acuerdo para que se allanen sus despachos. Mucho menos para aprobar un desafuero, para lo que se necesitan los 2/3.





Mientras en las calles. Hoy Martes #21A habrá una marcha para pedir a los senadores que aprueben el desafuero. Está organizada por dirigentes de Cambiemos.









Quiénes son los diputados y dirigentes de Cambiemos que convocan a la marcha para pedir el desafuero de Cristina





Dirigentes del oficialismo se vuelcan a las redes sociales para convocar a la marcha de esta tarde al Congreso, donde pedirán el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández y la Ley de Extinción de Dominio, en medio de la investigación por los Cuadernos de las coimas.









Uno de los grandes impulsores de la movilización del #21A es el coordinador de Análisis y Control de Gestión en el Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti. El funcionario llamó a los "argentinos de bien" a movilizarse bajo la consigna "No somos boludos", en referencia a una expresión del actor Alfredo Casero en Animales Sueltos, que tuvo fuerte impacto en las redes.









También convocaron a la movilización que se realizará hoy a partir de las 19, los diputados nacionales y provinciales oficialistas Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Mario Negri, Paula Oliveto, Hector "Toty Flores", Fernando Iglesias y Carolina Píparo.





Embed Este miércoles será un día clave. El Senado no puede demorar más sus decisiones: es imprescindible una Ley de #ExtinciónDeDominio para #RecuperarLoRobado y el allanamiento a CFK.

Este martes sumate al hashtag #21AVoyAEstar y contá desde que Provincia o ciudad vas a movilizarte pic.twitter.com/nYFIF9qSge — Mario Raul Negri (@marioraulnegri) 21 de agosto de 2018