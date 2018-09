El pueblo Qom de Sáenz Peña aseguró que no fueron a saquear

El comunicado difundido en Facebook por Trinchera por la Liberación Nacional fue titulado: "No fue saqueo".





Nota Relacionada: Emotivo mensaje de la maestra del chico asesinado en Chaco





En el texto, explicaron: "Nosotros no fuimos a saquear nada. El supermercado nos retuvo la tarjeta alimentaria. No querían darnos mercadería de nuestra tarjeta alimentaria por tema precios. Luego fuimos a protestar y nos reprimieron violentamente gente particular, policía local y federal. Murió un joven de 13 años un bebe de seis meses y hay muchos heridos".





Nota Relacionada: Un chico murió baleado en un intento de saqueo en Chaco



"Estan saqueando el país no el supermercado. Nos están saqueando el futuro y no la gondola...", firmó el

Pueblo Qom de Sáenz Peña.