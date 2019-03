El Papa dijo que espera venir "pronto" a nuestro país

El Papa Francisco aseguró ayer que espera visitar "pronto" la Argentina, al ser consultado sobre una visita a su país natal, al que aún no viajó desde su entronización, en marzo de 2013.

"Veremos si puedo ir pronto", respondió el Pontífice al ser consultado por periodistas sobre un posible viaje a la Argentina, en el vuelo que ayer lo llevó desde Roma a Rabat para iniciar una visita de dos días a Marruecos.





A inicios de mes, los obispos argentinos saludaron al pontífice por el sexto aniversario de su elección y anunciaron que le renovarán una invitación al país durante la visita 'ad limina' que harán al Vaticano en mayo.





Durante el saludo informal con periodistas de lengua española a bordo del avión, el Pontífice planteó además que le "gustaría" ir a España, otro de los países que aún no visitó desde que fue elegido como el Papa número 266 de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013.





Este año, Jorge Bergoglio ya visitó Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, y tiene confirmados viajes a Bulgaria, Macedonia y Rumania (mayo) y a Madagascar, Mozambique y Mauricio (septiembre).





Esta semana, en una entrevista con Télam, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el obispo de San Isidro Oscar Ojea, remarcó que la Iglesia tiene "deseos" de que el Papa Francisco "visite la Argentina" pero aclaró que esa "es una decisión de él".





En ese marco, Ojea confirmó que en la próxima visita que la totalidad de los obispos realizará al Vaticano entre el 28 de abril y 18 de mayo —en el marco de la tradicional visita 'ad limina'— se le transmitirá a Francisco "el deseo de que visite la Argentina".





En un mensaje difundido con motivo del sexto aniversario de la elección del Papa Francisco —el 13 de marzo— los obispos habían anticipado que durante la visita al Vaticano le propondrán que "no se prive de la alegría" de visitar su país natal.





"Solo fue una expresión de deseo. Es natural que le digamos que tenemos el deseo de que venga. Pero lejos está de ser una invitación formal o una presión. Sería ridículo pensar que lo podemos presionar al Papa para que venga", aclaró Ojea en diálogo con Télam.

El prelado aclaró que un posible viaje para el año 2020, cuando pasen las elecciones, "es una decisión de él, que toma sus determinaciones consultando con la Secretaría de Estado y con una visión personal".

"Seremos respetuosos de la decisión que tome", agregó.





Y, señaló que en el país "tenemos que dejar de escamotear el magisterio de Francisco, no reducir el tema papal a si sonrió o no, si regaló un rosario o no, si va a venir a o no. A los argentinos, en general, nos cuesta al Papa dejarlo ser Papa, queremos que siga siendo un argentino más".





"Siempre lo queremos meter al Papa en todas las brechas y problemas", concluyó el obispo.

Tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, Bergoglio asumió como el primer Papa americano de la Iglesia católica. Y desde ese momento ha visitado la mayoría de los países de América latina. Ya estuvo en Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, Cuba y México. Aunque Francisco decida venir a la Argentina "pronto", como acabó de declarar, seguirá siendo el único pontífice de los últimos 51 años que no visitó su tierra natal en el primer año de su mandato.