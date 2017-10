El mensaje xenófobo de Luis Juez sobre los ecuatorianos

"Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan éste mugriento agarró los hábitos ecuatorianos´", dijo Luis Juez en una entrevista radial.

En el mensaje xenófobo de Juez está dando a entender que no bañarse es parte de los "hábitos ecuatorianos". Inmediatamente a través de cuenta personal en Twitter el embajador intento explicar la frase y acusó a la presa de "sacarlo de contexto".

"Solamente con mala fe y una malicia infinita se puede descontextualizar mis dichos intentando hacerme quedar mal con un pueblo al que amo", escribió.