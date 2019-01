El homenaje de Google a Mercedes Sosa en todo el mundo

La tucumana Mercedes Sosa recibe hoy un homenaje de Google, 54 años después de que comenzara su leyenda en el folclore latinoamericano: cuando participó por primera vez en el Festival de Cosquín. Y el buscador recuerda esa actuación de la cantante con un doodle especial de alcance internacional.

El 31 de enero de 1965, una joven de 29 años se encontraba entre el público del tradicional festival cordobés. Había lanzado su primer disco, 'La voz de la zafra', en 1959. Mientras esperaba para concretar su segunda grabación, Canciones con fundamento, Sosa fue invitada a subir al escenario en Cosquín. Su carrera estaba por despegar.

La "Negra" interpretó Canción del derrumbe indio, de Fernando Figueredo Iramain, que integraría a su repertorio oficial en 1966, en pleno crecimiento del Movimiento del Nuevo Cancionero.





"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Los voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo Cafrune ese día, según consta en el registro de la actuación del 31 de enero de 1965.