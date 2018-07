El hijo de Michetti se pronunció a favor de la legalización del aborto y es tendencia

En clara oposición a la postura de su madre, Lautaro Cura (25) se pronunció a favor de la legalización del aborto durante una entrevista en el programa Toco y me Voy emitido por Radio a la Calle.

No veo el motivo de sorpresa. Que el hijo de Gabriela Michetti apoye la despenalización, muestra una vez más lo democráticos y tolerantes que somos en #Cambiemos . pic.twitter.com/t8SPFlsstr

El joven hijo de la vicepresidenta Gabriela Michetti había ido a presentar Chango, su nuevo álbum. Mientras hablaba hizo referencia en más de una oportunidad a la palabra "bebito". Esto llevó a que los periodistas le preguntaran sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Su respuesta fue corta pero contundente: "Estoy a favor del proyecto de ley. Y me parece que el resto de la opinión se la guardo al espacio de lo privado".

Lo del hijo de Gabriela Michetti me recuerda reavivar la lucha para que en las próximas elecciones la generación de nuestros padres no pueda votar.

El 1 de julio, en una entrevista con La Nación, la vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que ella no permitiría el aborto ni siquiera en casos de violación. "Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé".





Embed Gabriela michetti esta en contra del aborto pero el hijo a favor, es porque el pibe prefiere haber no nacido a tener semejante cosa de madre. — tupito (@etupito) 20 de julio de 2018





Esto dijo

"Chango es eso, es un bebito que está como viendo al mundo con nuevos ojos, que agarró y se fue a un campo, y grabó canciones de una manera tradicional, y después las transformó con delay de cinta y máquina de ritmo. Y se escuchan las canciones. El bebito llorando, feliz de la vida, y con miedo, pero con algo hermoso, boludo. Es eso.

—¿Y con qué se encontró ese bebito al salir al mundo?

—Y… van a escuchar el disco y se van a dar cuenta.

—Hablamos de "bebito", y no puedo evitar acordarme del "bebito" (risas). ¿Qué opinás acerca del aborto?

—Ehhh. Me parece que…ehhh, justo… mirá cómo se puso el tema, viste (risas). Eh, no. Apoyo, estoy a favor del proyecto de ley. Y me parece que el resto de la opinión se la guardo al espacio de lo privado.





Embed Muchaches les informo que la que tiene VOTO es Gabriela Michetti no el hijo... #RechazoTotal #Aborto @AmelieGranata — Valeria Ginestar (@ValeGinestar) 20 de julio de 2018